Izan Almansa regresa al Real Madrid

Lo que era un secreto a voces, ya es oficial. El Real Madrid ha oficializado la incorporación de Izan Almansa, ala-pívot murciano de 20 años, firmando un contrato que se extenderá hasta el 30 de junio de 2029. Este fichaje marca el regreso del jugador al club que le vio formarse en su cantera durante dos temporadas, antes de iniciar su aventura internacional.

Almansa, destacado por su versatilidad y presencia en la pintura, se ha consolidado como una de las promesas más importantes del baloncesto español. Ha sido galardonado como MVP en tres competiciones internacionales: el Campeonato de Europa sub-18 en 2022, el Mundial sub-19 en 2023 y el Mundial sub-17 en 2022. Además, debutó con la selección absoluta antes de cumplir 20 años, lo que evidencia su rápido ascenso en la escena nacional.

Su trayectoria profesional ha sido diversa. Tras pasar por la cantera del UCAM Murcia y del Real Madrid, Almansa se trasladó a Estados Unidos para unirse a la Overtime Elite Academy, y luego pasó por los YNG Dreamerz y el equipo G League Ignite. En la temporada 2024-25, jugó en la liga australiana NBL con los Perth Wildcats, donde promedió 6,8 puntos y 3,9 rebotes por partido. Su paso por Australia también estuvo marcado por una sanción de un mes por un positivo en un control antidopaje por cannabis, un incidente que generó controversia en su carrera.

Con su regreso al Real Madrid, Almansa busca consolidar su desarrollo en un entorno competitivo y con proyección europea. El club blanco no tiene previsto cederle a otro equipo, apostando por su adaptación inmediata al primer equipo. Este fichaje se enmarca dentro de la estrategia del Real Madrid para reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. El equipo entrenado por Scariolo tiene por delante una ilusionante temporada.