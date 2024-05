Javier Aguirre se confiesa: el tequila y su primera resaca

Las entrevistas a Javier Aguirre siempre dan de que hablar. La última llegó tras el logro del Mallorca de mantenerse en LaLiga EA Sports. En una conversación con Dazn no habló solamente de fútbol. Cuando le preguntaron lo que haría después de obtener la permanencia respondió con su humor característico del festejo que tiene planeado. "Hoy toca copa, hoy toca tequila" le dijeron al mexicano y a esto respondió "Tequila no, fíjate que en mi último cumpleaños, el diciembre pasado, exageré con el tequila. Sorprendentemente después de 65 años, llevo bebiendo unos 45, tuve resaca. Nunca había tenido resaca y tuve resaca con el cochino tequila". Un comentario al que recuerda a su frase célebre de "Un Whiskito y a dormir" cuando pasó a semifinales de la Copa del Rey.

La charla continuó y Aguirre agregó un consejo para saber tomar la bebida que proviene de la planta de agave: "Chupitos no, chupitos nunca, de uno en uno despacito. El tequila es despacito, el limón y sal es para turistas. El tequila es para nosotros, tómenlo como coñac, como whisky. Despacito y solo, háganme caso".

Cuando tuvo que hablar acerca de su continuidad con el Mallorca, el entrenador comentó que no es una decisión suya, sino de otras personas, además que no ha tenido problemas con nadie en las 15 temporadas en las que ha dirigido en España. "No soy ningún niño ni le doy vueltas a las cosas. Si sigo o no, no depende de mí. Aquí estaremos", concluyó el "Vasco" con contrato vigente hasta el 30 de junio. Una vez que finalice el contrato, Aguirre es libre para negociar con otro equipo.

En esta temporada Javier Aguirre llevó al conjunto bermellón a la final de la Copa del Rey, en la que perdió ante el Athletic Club en penaltis. En la Liga se quedaron a un puesto del descenso con 37 puntos y ahora sólo queda el partido ante el Getafe el domingo 26, que será su último encuentro de la temporada.