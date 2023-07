Jon Rahm prolonga su racha de cortes pasados en majors sin disfrutar en el British

No hay día cómodo para Jon Rahm en este Abierto Británico, al menos no ha podido disfrutar en las dos primeras jornadas, que le han servido para pasar el corte pero le dejan muy lejos de los líderes con el fin de semana por delante. El vasco cerró el viernes con un bogey de esos que duelen, porque uno era un putt dado pero había metido muchos más difíciles durante la mañana. Ese fallo le dejó con un recorrido de 70 golpes, uno por debajo del par, que no le permite remontar todo lo que tenía previsto. Afronta el fin de semana con +2, una tarjeta que al menos le permitió pasar el corte, cosa que no estuvo del todo clara en algunos momentos, y elevar su racha a 16 grandes consecutivos jugando el fin de semana.

«Estoy orgulloso de haber luchado en los momentos que hacía falta. He hecho bajo par, que es complicado en un campo como este. Voy a recordar los cuatro putts que he fallado desde cuatro pies, que es algo que no te puedes permitir en un grande, pero creo que he maximizado mi ronda. Obviamente mi juego me deja un sabor amargo por cómo fue el último», aseguraba Rahm acordándose todavía de ese hoyo 18 que era un par claro y la bola no quiso entrar. «De lo que estoy orgulloso es de mi lucha después de los bogeys del 9 y el 10. Justo en los hoyos que seguían, el día se podía haber liado mucho y no ha pasado. El tercer golpe del 12 me ha dado ánimo para seguir bien y creo que, en general, ha sido un buen día», continuaba. «Me da pena el putt del 10 y el del 18 pero por lo demás fue un buen día, aunque no estuve particularmente bien con los hierros. Sí que salvé muy buenos pares y mantuve la vuelta en su sitio», comentaba en sala de prensa.

«El final no lo afronté con la idea de ir haciendo birdies en los dos últimos porque luego el fin de semana no sabes qué va a pasar y quizá siempre haya alguna oportunidad», terminaba Rahm, que arrancará hoy a 12 golpes del líder, Brian Harman (-10), que hizo magia ayer con una ronda de -6 con cuatro birdies y un eagle en el 18.

Adrián Otaegui es el español mejor colocado con dos bajo par en el global y un +2 ayer, del que decía que no había jugado mucho peor que el jueves, aunque dejó la bola tan cerca para tener putts claros de birdie. El resto de españoles: Pablo Larrazabal, Josele Ballester, Nacho Elvira, Alejandro Cañizares y Jorge Campillo dijeron adiós, igual que Adri Arnaus, penúltimo y muy sincero. «El campo me ha dado un buen repaso, he caído en todos los bunkers que podía coger. Ha sido duro, pero me va a servir para sumar experiencia».