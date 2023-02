Jordi Alba, el buen suplente en el Barcelona

Jordi Alba estuvo muchos años sin competencia en el lateral izquierdo del Barcelona y con un rendimiento más que notable. No llegaba ningún jugador que le disputara el puesto de verdad, pero este curso desde el principio supo que iba a ser diferente y se ha adaptado a su nueva situación. Cuando el Barça empezó a caer como club en las últimas temporadas de crisis económica y deportiva se señaló más que a nadie a las llamadas «vacas sagradas», pero el defensa se ha revelado contra el que parecía su destino. No ha sido el único. Piqué sí desapareció y se retiró a mitad del curso, Sergi Roberto ha estado lesionado y mantiene un rol muy secundario, pero Busquets y ano está tan claro que se vaya a ir el próximo verano y Alba, cuyo contrato termina en 2024, está sabiendo aportar como capitán y también en el césped.

Ha pasado por distintas fases. Empezó el curso siendo muy suplente, pero luego las lesiones le llevaron a tener más minutos que aprovechó, y ahora mismo suele salir desde el banquillo. No fue así el domingo, pues ante el Sevilla actuó como titular y además fue uno de los futbolistas más peligrosos en ataque. Y decisivo: un gol y una asistencia a Raphinha. «Nos falta último pase y Jordi es uno de los mejores poniendo ese último pase desde la banda», aseguró Xavi. Fue la tercera asistencia que repartió en Liga, más una en Champions, competición en la que apenas participó; y otras dos en Copa. Durante muchas temporadas fue uno de los socios preferidos de Messi, al que buscaba siempre y lo explicaba de forma sencilla: «Es que casi todas van para adentro». Sin Leo ha demostrado también su gran precisión en los centros laterales, tanto por alto como por abajo, más estilo Barça, cuando llega por sorpresa. «Cuando juego intento aprovecharlos minutos y cuando no lo hago me dedico a tratar de ayudar a los jóvenes y apoyar a los compañeros», dijo en DAZN después del duelo contra el Sevilla.

Por minutos, Alba es el undécimo futbolista más utilizado por Xavi(1.366 entre todas las competiciones). Balde, y su juventud y su potencia, se ha hecho con el puesto de lateral izquierdo titular una vez que toda la defensa ha estado sana, pues durante un tramo era el lateral derecho por necesidad. El veterano ayuda al joven que ocupa su lugar habitual, le da consejos, y después cuando le toca jugar demuestra un gran momento y mucha implicación. El técnico le tiene muy en cuenta y en varias ocasiones en las que no le ha gustado lo que ha visto en la primera parte, justo después del descanso, sin esperar, ha metido a Alba al verde, porque sabe que va a entender perfectamente lo que quiere que haga porque lleva muchos años en el club. Así sucedió contra el Girona, por ejemplo, partido en el que entró en el arranque del segundo tiempo y terminó siendo el asistente de Pedri en el único gol del partido. Pese a su capacidad para llegar a la línea de fondo, su entrenador también lo ha utilizado alguna vez más por dentro que por el costado por el buen pie que tiene, para generar superioridad.

La otra competencia que tenía Jordi Alba fue por la llegada de Marcos Alonso, pero el ex del Chelsea definitivamente está siendo más central izquierdo que lateral.