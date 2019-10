Jordi Trías anuncia su retirada con una emotiva carta

Desde 2018 el MVP de la Copa del Rey 2007, jugaba en la LEB Plata del baloncesto español. Jordi Trias, de 38 años, ganador de la Euroliga en 2010 con el Barcelona, 2 Supercopas, 2 Copas y una Liga, había vuelto a casa para seguir disfrutando del baloncesto. Hoy, tras una carrera de más de 20 años, decide dejar el baloncesto y lo hace con una emotiva carta en la que recuerda a todas las personas y entidades que le ayudaron en su viaje.

TERMINO UNA ETAPA MARAVILLOSA:

Después de 30 años jugando al baloncesto de los cuales 20 han sido como profesional, creo que es un buen momento para finalizar esta etapa. Realmente es complicado hacerlo, mientras escribo estas líneas me siento extraño y nostálgico, con una sensación que no había tenido antes.

Escribiendo me vienen recuerdos de mi infancia que pensaba tenía del todo olvidados, recuerdos botando por la calle mientras iba a casa, de cuando se ponía a llover mientras estaba tirando en la canasta del parque, y consideraba que la lluvia no era motivo suficiente para sacarme de la pista ya que aquella ilusión por jugar apareció pronto.

La vida te hace ver que toda prioridad o etapa, por muy fantástica que haya sido, termina por abrir otras también emocionantes.

Empezando por mi familia que ha crecido en los últimos años y la retirada me da la posibilidad de estar más a su lado.

Gracias, Baloncesto, por ayudarme a crecer y a coger confianza en mí mismo para convertirme en el hombre y padre que soy hoy.

De todo lo que me has dado, lo mejor que me llevo de todos estos años son, sin duda, las personas excepcionales que me has permitido conocer, algunos de los cuales, como ya saben, serán amigos para toda la vida y aquí me tendrán para lo que necesiten. Os doy las gracias por esta amistad.

Quiero agradecer a los jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, empleados, periodistas, agentes y árbitros que tantos momentos hemos compartido. Y como no, muchas gracias a los aficionados que me habéis hecho sentir muy querido. Siempre he intentado ser un jugador de club, positivo en cualquier situación y dando el máximo de mí en la pista.

Gracias a todos los clubes que me han permitido hacer realidad este sueño:

– Empezando por CASADEMONT GIRONA, entonces el equipo de mi ciudad donde debuté en la ACB ante mi familia y amigos y que aún hoy me es imposible olvidar la piel de gallina que sentí en el momento de pisar la pista por primera vez.

– Al MURCIA, donde estuve cedido un año y maduré mucho como persona y profesional.

– Al BARÇA, para demostrarme que los sueños con ilusión y pasión se pueden hacer realidad. Un club de tal magnitud que siempre fue emocionante vestir esta camiseta por todo lo que representa y donde llegué en el punto más álgido de mi carrera.

– También pude jugar en un club histórico como la “PENYA”, donde por supuesto tienen una de las mejores canteras de Europa.

– Al ANDORRA, para poder contribuir al crecimiento de un proyecto que a día de hoy ya ha conseguido consolidarse totalmente en la ACB.

– Al VALENCIA, una organización con una estructura fantástica donde se me dio la opción de volver a competir por los objetivos más altos.

– Al BARÇA B, que me hizo revivir momentos de mi pasado, ayudando con mi experiencia a jóvenes con futuro y ganas de triunfar.

– Al MANRESA, por un año inolvidable y muy emotivo terminando de una manera perfecta consiguiendo el ascenso a la liga ACB.

– Y finalmente al BALONCESTO GIRONA para acabar jugando en mi casa, allí donde todo comenzó, y donde seguro el club continuará creciendo y los gerundenses nos sentimos y sentiremos muy orgullosos.

Gracias de corazón a mi familia que le he tenido a mi lado en los buenos y no tan buenos momentos, y sobre todo para hacerme sentir que el baloncesto era eso, un juego para ser feliz.

Y a ti Ana, mi “Anna”, que siempre te has preocupado por mí ayudándome en todo lo que conlleva esta profesión, adaptándote a cada circunstancia: que si antes del partido tengo que comer a esa hora, que si tengo que descansar a esta otra... haciendo tus rutinas como si fueran para ti misma, todo con el fin de que yo estuviera lo más preparado posible para jugar.

Y termino esta carta con mi hija pequeña queriendo subir a mi regazo como si notara que la necesito, enviándome un mensaje diciendo que a partir de ahora mis próximos partidos son ELLAS.

GRACIAS DE TODO CORAZÓN.