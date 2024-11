Jorge Martín no confía en el Sprint para proclamarse campeón de MotoGP

El primer gran día de Jorge Martín ha llegado. Este sábado puede ser el más feliz de su vida si acaba proclamándose campeón del mundo de MotoGP. Es su primera bola de partido, que puede materializar si gana la Sprint o si le saca dos puntos a Bagnaia aunque no la gane. Es su especialidad, la carrera corta, para explosivos como él, pero no las tiene todas consigo. No ve claro que este sábado todo termine. "No me encuentro del todo bien con las (gomas) blandas. Me encuentro mejor con las duras. Entonces, confío más en la carrera del domingo. El sábado, creo que es prácticamente imposible cerrar el Mundial, eso seguro. No quiero precipitarme a cerrarlo antes de tiempo y provocar un error y, luego, liarla. Prefiero, ahora centrarme en la Q2; una vez que hagamos la Q2, veremos. Igual me encuentro en una posición privilegiada; igual, no. A partir de ahí, veremos qué es lo que hace falta para cerrarlo", confesaba.

Lo que sí que se siente es preparado por si le toca sentenciar. "Yo estoy preparado para todo, para se campeón el sábado o el domingo, el día que se pueda. Lo primero de todo es intentar ser competitivos. Sin ser competitivo, no tendré la opción de nada, así que ahora mismo el objetivo es ser competitivo y más que hoy. No ha sido un día fácil y mañana será importante mejorar".

Una de las preguntas este viernes en Montmeló era saber quién de los dos estaba más nervioso. Pecco se fue al suelo de manera tonta por la mañana y reconoce que hace un Batmóvil de Lego para matar los nervios. "Yo estoy tranquilo y él ha hecho primero por la tarde, o sea que ambos podemos estar tranquilos. Al final, yo me enfoco en mi trabajo y no pienso mucho en el Mundial o en el resultado".

Un viernes algo extraño

"No he liderado todos los entrenamientos, pero estaba en el 'top 5', como suelo estar. Había muy poco tiempo y muchas gomas. Tenía que probarlas, no ha sido por 'no me encuentro bien y pruebo otras'. Simplemente, quería probarlas todas. Una vez que pruebas todas, se reduce el trabajo para este sábado. Creo que era más importante trabajar más duro y ya centrarse en la configuración".

Aleix le echó una mano dándole rueda, algo que Bezzecchi no pareció querer hacer. "Ha coincidido que hemos salido Aleix y yo juntos y él va rápido aquí. Si me quiere dar una ayudita, no se la voy a negar. Marco ha tirado, ha hecho su vuelta ahí, lo que pasa es que casi me caigo y no he podido seguirle".

La curva 5 es en la que se tumba casi totalmente sobre el piano, tocando con el hombro en el asfalto, pero también ha sido el lugar donde ha sufrido el mayor susto este viernes. "Lo del hombro, un poco show. Al final, sí que es divertido y me lo tomo como un juego tocar hombro. Cuando piloto normal, estoy muy cerca, pero no me apoyo directamente o me acuesto en el piano, pero sí, la curva donde hago el show, luego casi me tira al suelo. Está bien ya llegar un poco al límite, saber hasta dónde puedo llegar para mañana tener una referencia".

Condiciones de pista complicadas

"En cuanto a mapas, la pista está muy difícil. Normalmente, todas las pistas tienen el mismo agarre y puedes trabajar sobre una base más sólida. Aquí, todos los planes cambian y hay que hacer casi un mapa por curva. Es muy difícil el trabajo del viernes. Corrimos aquí hace seis meses, es peculiar que llegues y no funcione nada de lo que habías llevado. Pero creo que no es sólo para mí; es para todos. Tenemos trabajo para centrarnos en esos mapas".

"En cuanto a pilotaje, el tener que cambiar tantas cosas, lo único que te hace es que todo se vuelva más difícil. O menos natural, porque cuando tú pilotas la MotoGP no es nada parecido a otra moto de calle y cuando te ayudan los mapas, todo viene muy natural, se lleva muy bien. Pero cuando eso no te acompaña, se vuelve al contrario, como un caballo desbocado y cuesta mucho llevarla. Cuando tengo confianza, voy muy bien, pero cuando me falta un pelín de confianza, creo que sufro más que en otra situación, porque me anticipo a tener una caída o a hacerme daño o cualquier cosa así. Entonces, sí que puede afectarme un pelín más".