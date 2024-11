David Alonso y su relación con Marc Márquez: "Escucho todo lo que me dice"

Mientras Jorge Martín y Pecco Bagnaia se juegan el título mundial de MotoGP, David Alonso (Madrid, 18 años), campeón de Moto3 hace cuatro carreras, busca este fin de semana en Montmeló cerrar un año de récord con su decimocuarta victoria, la séptima consecutiva. En Barcelona está toda su familia, incluidos sus cuatro abuelos, los colombianos y los españoles.

Cuando uno consigue su sueño, ¿qué le queda después?

Una sensación de vacío, de ahora qué, cómo sigo, qué rumbo tomo. Te quedas en un punto que no sabes cómo encontrar la motivación. Hay que buscar quizá algo más profundo para motivarte: la gente que tienes alrededor, los que han trabajado contigo...

Ahora ya le piden que repita en Moto2, vaya presión.

Cuando ganas tanto se te olvida sufrir y ahora hay que volver a empezar desde cero, volver a sufrir, porque todo es un proceso. No puedo esperar llegar a Moto2 y estar arriba. Tengo que construir la casa desde abajo, crear unas bases para volver a pelear por un campeonato del mundo.

¿Qué siente cuando dicen que usted es especial?

A veces da un poco de susto que hablen tan bien de ti, porque tienes una imagen muy buena y no puedes «liarla». Luego entiendes que estás haciendo las cosas bien, no solo pilotando, también fuera de la pista. Trato de agradecerlo e intento no creérmelo, porque quiero seguir siendo el mismo.

¿Se puede ser el mismo?

Es una cosa que estoy viviendo ahora y entiendo que a la gente se le pueda subir a la cabeza. El entorno y la situación hacen que quieras despegar los pies del suelo. Yo soy afortunado de tener a cierta gente alrededor que me conecta con la realidad. Es un trabajo en equipo, primero tú y luego la gente cercana que te lo recuerde.

Los cracks de MotoGP no le quitan ojo...

Antes de MotoGP está Moto2 y ahora solo pienso en eso, en el siguiente paso, que no es fácil. MotoGP queda bastante lejos.

Tiene una relación muy cercana con Marc Márquez...

Me siento afortunado de compartir paddock y algún entrenamiento con él. Tenemos una cierta amistad, siempre que me habla escucho todo lo que dice. Todo el tiempo está dispuesto a darme cualquier consejo de lo que ha vivido. Me dijo que no tuviera prisa por subir a MotoGP, que soy joven y debía ir cerrando etapas.

Se parece a usted en que siempre sonríe, pero en pista, en cuanto puede, hachazo...

Es un poco la mentalidad Mamba, que decía Kobe Bryant. La persona que eres dentro de la pista no puedes serlo fuera. En pista tienes que ser egoísta, porque es la competición, mirar por ti y ser agresivo. Y luego fuera eres otro, y siempre me lo ha dicho mi madre, que vaya a todos lados con una sonrisa.

Estuvo en Valencia la semana pasada ayudando a los afectados de la DANA. ¿Qué es lo más fuerte que vivió esos días?

Allí entiendes que los seres humanos somos muy frágiles, y que de un día a otro puedes perder todo. Después de eso valoras más otras cosas o no le das importancia a lo que antes sí te preocupaba. Te hace ver cómo es la vida y aprender de ello. Había gente con la mirada perdida porque no les quedaba nada y eso impresiona.

¿Qué es Jorge Martínez Aspar para usted? Padre, maestro...

Es jefe y hace el papel de jefe, que está muy bien, pero al final son siete años juntos y hay una relación de cierta amistad. Es la persona que me ha puesto todas las herramientas para poder llegar a cumplir mis sueños. Y luego dependía de mí aprovecharlas. Ha tenido la confianza, y la paciencia en algunos momentos, para apostar por mí.

Ha venido toda su familia a ver esta última carrera...

Mis abuelos están muy orgullosos y contentos. Siempre seré su nieto, gane o pierda. La familia está asimilando esta situación nueva que no hemos tenido antes en casa, aunque todavía no soy famoso. Me hace gracia cómo mis abuelos hablan orgullosos a los vecinos de su nieto.

¿Ya empiezan a reconocerlo por la calle?

Te va conociendo más gente. Dentro del mundo del motor sí, pero ser famoso es otra cosa. No sé si se vive mejor o peor, pero por curiosidad me gustaría llegar al punto de no poder ir a un centro comercial. Quiero ser reconocido no solo por las victorias y los mundiales, sino por cómo eres como persona y lo que transmites.

Para el título de MotoGP, ¿por quién apostaría dinero?

El dinero se lo pondría a Martín, porque Pecco depende de Martín, pero Jorge depende de él mismo. Es mejor que todo dependa de ti. Hay más presión pero es bienvenida, porque estás delante.