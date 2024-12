Juan Carlos Campos: "El bienestar del caballo será clave para el futuro de la Doma Clásica"

En Doma Clásica pocos nombres tienen el prestigio y la trayectoria de Juan Carlos Campos, juez internacional 4* que ha dedicado su vida al desarrollo y promoción de esta disciplina compaginando esta función con un trabajo "al uso", como él asegura, que le permita pagar facturas.

Campos no se da tregua. "Antes de terminar el año voy a México, como continuación a IFEMA Madrid Horse Week (IMHW), donde me han invitado al Campeonato Nacional. Me hace mucha ilusión que hayan pensado en mí, nunca he estado antes en este país y es una nación que está apostando muy fuerte por el deporte ecuestre", apunta. Desde allí, a Estados Unidos: "Iré al CDI-W de Ocala, en Florida, que también me apetece mucho, sobre todo en fechas previas a las Navidades, que habrá un gran ambiente".

Su concurso más reciente ha sido la Copa del Mundo de Doma Clásica en IMHW. "Es una competición muy interesante y en un sitio espectacular. Este año ha sido desafiante para los jueces porque bastantes caballos estaban muy cerca en los puntos", explica. Campos enfatiza la calidad de los binomios: "Hemos visto pruebas muy armoniosas en los primeros puestos y eso esexactamente lo que tiene que ocurrir en la Doma Clásica". Según la puntuación del juez zaragozano, Beatriz Ferrer-Salat podría haber mejorado su tercer puesto, pero la Doma Clásica es muy subjetiva.

Campos es optimista sobre el panorama de la disciplina en 2025: "Estamos viviendo un buen momento, sólo hay que ver la participación en los campeonatos. Llegan buenos caballos al más alto nivel y hay también buenos caballos para el futuro. Los jinetes están más preparados que nunca y en los próximos años seguiremos teniendo buena presencia internacional". Y resalta la presencia del Pura Raza Española (PRE) en cuadrilongos internacionales: "Este año en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, los PRE tuvieron buenos resultados y hay que seguir así, evolucionando hacia el caballo de deporte".

El juez apuesta por la unión dentro del sector: "Creo que habría que hacer acciones que aumentaran la ilusión a todos los niveles y a todas las partes involucradas en el deporte: jinetes, entrenadores, oficiales, prensa, federación… Somos un mismo equipo y este deporte es un mercado del mercado del que viven muchas personas. Tenemos que cuidarlo mucho".

Para la evolución de la equitación, Campos apuesta por el bienestar del caballo: "El bienestar del animal va a tener mucha más presencia en todos los aspectos del deporte. Se aumentará la regulación, pero quiero verlo como algo positivo".

La tendencia actual hacia binomios más armónicos y respetuosos con los principios básicos de este deporte es una señal esperanzadora: "Estamos volviendo a lo más básico de la equitación y las nuevas generaciones tienen que saber que el truco de todo está en conocer, aprender y practicar la verdadera equitación". Campos valora lo que significaron los Juegos: "El lugar donde se celebraron las pruebas hípicas fue espectacular y la retransmisión fue de un nivel altísimo. No tuvimos nuestro mejor momento por mala suerte, pero estoy seguro que en el futuro volveremos a tener otra gran oportunidad".