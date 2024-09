Juan Núñez, un nuevo cerebro para el Barça

En la media docena de caras nuevas en el vestuario del Palau sólo hay un español, Juan Núñez. El que fuera canterano del Real Madrid emigró hace dos años a Alemania, se presentó este verano al draft (fue elegido por los Pacers e inmediatamente traspasado a los Spurs) y atendió la llamada del Barça para regresar a la Liga Endesa. «Se interesaron por mí», confesó en la presentación de la ACB. Ese interés se traduce en números: el Barça abonó 400.000 euros al Madrid para hacerse con sus derechos, le paga 1,5 millones brutos y ser el número 36 del draft le animó a posponer la aventura estadounidense.

El Barça de Joan Peñarroya llega a la Supercopa Endesa después de haberse impuesto en la Liga Catalana (79-83 al Girona y 98-81 al BAXI Manresa) y de que Juan Núñez dispute sus primeros minutos como azulgrana. Los dos años en Alemania le han dado minutos en la élite y una pista clara del camino por el que tiene que seguir mejorando: el tiro exterior. «Va a ser una referencia fundamental en el baloncesto español, pero tiene que ser una amenaza en el tiro», asegura Sergio Scariolo. Y en eso está Juan Núñez.

«En el Barça no te puedes exigir ganar, pero te tienes que exigir competir por ganar. Y yo creo que tenemos un equipo para competir por todos los títulos. A nivel personal estoy bien, con mucha ilusión y con muchas ganas de jugar. Veo a mucha gente con ganas de jugar, con ganas de entrenar, con ganas de conocernos porque somos mucha gente nueva y con ganas de hacer un gran año», indicó. El base augura que el Barça va a ser un equipo «divertido». «Los equipos de Peñarroya estos últimos años me gustaba verlos porque son equipos que juegan muy dinámicos, divertidos de ver. A mí eso me atrae mucho», comenta.

Al cambio en el banquillo y a la presencia de Núñez se suman nombres que dan al equipo un tono más atlético y anotador que el curso pasado. Fall, Anderson, Punter, Metu, Sarr... y la que es la gran esperanza en los despachos del Palau y uno de los motivos de la llegada de Juan Núñez: el despegue de Willy Hernangómez.