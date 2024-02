Juanele vuelve a estar mal: ingresado tras sentirse indispuesto

El ex futbolista del Sporting, Tenerife y Zaragoza, Juan Castaño Quirós 'Juanele' permanece ingresado desde anoche en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras haber sufrido una indisposición, han señalado a EFE fuentes cercanas al ex jugador. Las mismas fuentes han explicado que el ex internacional español, de 52 años, comenzó a sentirse indispuesto mientras cenaba y fue trasladado en ambulancia al centro sanitario de la capital asturiana.

Juanele se formó en el Sporting, con el que debutó en el primer equipo en una etapa en la que el conjunto gijonés se codeaba con los grandes clubes de la Primera división.

Además del club rojiblanco, Juanele militó -siempre en Primera división y disputando en algunas ocasiones competiciones continentales- en el Tenerife y en el Zaragoza, club con el que conquistó dos Copas del Rey, pero en su etapa en el equipo maño comenzó a tener problemas y se le diagnosticó un trastorno bipolar que acabó con su carrera deportiva a las 35 años.

El pasado día 8 el exjugador presentó su libro "Mi verdad" en el que hace un repaso a su vida con especial atención a la parte extradeportiva tras detectársele el trastorno bipolar o su doble paso por la cárcel.

"Estuve 15 años en la élite y en el plano personal me sucedieron cosas que ya pasaron. Este libro cuenta mi verdad... La vida no es un color de rosas y por eso he hecho este libro. Hice cosas muy buenas y alguna mala", explicaba hablando de su libro. "La verdad de Juanele es que ahora mismo estoy muy bien y estoy contento", dijo Juanele. "En Zaragoza tuve un problema personal y un problema deportivo. Me dio una depresión muy grande y los médicos detectaron que soy bipolar y debía tomar medicación", aseguró. "Cuando me lo comentaron lo llevé muy mal. Estuve en bastantes médicos. No es fácil llevarlo", matizó.

Ahora, vuelve a estar ingresado el asturiano tras esa indisposición que algunas fuentes han diagnosticado como un ictus.