“Only fans” irrumpe en los Juegos: Alysha Newmanes, la atleta que publica contenidos para adultos sin censura

Deportes

La atleta canadiense Alysha Newman cuenta los días para que comience su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, la que será su segunda aparición en la cita deportiva más importante del mundo. Sin embargo, lejos de su carrera deportiva, ahora se ha convertido en noticia al anunciar una importante decisión tan solo dos semanas antes de que arranque la cita tras la suspensión del pasado año. La joven, de 27 años, celebró su cumpleaños abriéndose un perfil en la plataforma ‘Onlyfans’ en la que numerosas personas publican contenido erótico a cambio de dinero. Una decisión que ha provocado una gran polémica en su país.

Con casi medio millón de seguidores en Instagram, Newman confesó que muchos de ellos le pidieron que abriera un perfil en el sitio para adultos. Finalmente se decidió, lo hizo y lo comunicó en su red social con una frase llamativa: “Sus deseos son órdenes”, dice el posteo de la sugerente imagen en la que se muestra apoyada sobre la encimera de la cocina y con un ramo de flores.

La canadiense aseguró que se va a volcar de lleno con la plataforma y lo hará a cambio de 30 dólares mensuales (poco más de 25 euros) por cada uno de los suscriptores que consiga.

En la descripción de su nuevo perfil, la medallista de oro en los Juegos de la Mancomunidad de Gold Coast en 2018 y bronce en los Juegos Panamericanos del 2019, les solicita a los interesados que abonen una suscripción de 30 dólares por mes o 85 por noventa días y promete subir muchísimo contenido sin censura.

Si bien son varios los usuarios que utilizan esta esta aplicación para compartir imágenes con contenido para adultos, el objetivo de la plataforma es que los creadores puedan ganar dinero de los “fans” que se suscriben, sea cual sea el material que carguen en su perfil.

En todo caso, no se trata de la primera deportista que se abrió una cuenta en este sitio para adultos: la futbolista Madelene Wright, la piloto australiana Renne Gracie, la la tenista Angelina Graovac o la hermanas surfistas Ellie-Jean y Holly-Daze Coffey, por ejemplo, ya decidieron adentrarse en esta plataforma virtual.

La canadiense ya fue noticia el pasado año en un anuncio de lencería junto a otras deportistas olímpicas y tiene claro que le encanta subir fotos provocativas y que no va a dejar de hacerlo, tenga o no tenga críticas. “Si no es ahora, ¿entonces cuándo? Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer”, comentó entonces.