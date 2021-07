La contundente respuesta de Mohamed Katir a Viciosa, quien le criticó por sus apellidos marroquís

Deportes

Isaac Viciosa ex récord de España de 3.000 metros no ha llevado nada bien que estos días se lo hayan superado. Su ataque a Mohamed Katir, el atleta español que lo consiguió y que es una firme esperanza para conseguir medalla en los Juegos Olímpicos ha provocado un revuelo antes del comienzo de la competición que sólo sirve para enturbiar el ambiente de manera innecesaria. Viciosa no sólo puso en entredicho la limpieza de la marca de Katir, que ya es grave, pues carece de pruebas para hacerlo; es que también aseguró que le hubiese gustado que el que superase su récord tuviese apellidos “castellanos”.

Evidentemente esas palabras tan fuera de lugar han provocado muchísimas respuestas. “Me gustaría saber, ya que este año he batido varias veces el Récord de España, si también se me pone en duda o como mis apellidos son “castellanos” gozo del privilegio de la presunción de inocencia“, ha escrito la lanzadora de peso Belén Toimill.

El atleta Ángel David Rodríguez ha intentado buscar el lado positivo de la entrevista: “Si bien los titulares y la manera en la que se expresó Isaak Viciosa no es la más apropiada, también ha dicho: “El atletismo necesita que Katir dure muchos años.” No creo que una persona racista diga esto”, ha escrito

Pero al final, el más contundente ha sido el propio Katir, quien en su Instagram lo ha dejado muy claro: “Para quien no sepa de quién es mi apellido, es de un gran señor, de origen marroquí. Mi gran motivación, un ejemplo a seguir, mi abuelo Mailud Katir. Este señor ha tenido que trabajar duro, desde los cinco años ha sufrido en la vida por temas de la guerra. Ya podéis juntar a toda la vieja escuela, no hay comparación con este señor. Es un honor llevar tu apellido abuelo, solo es el comienzo”.