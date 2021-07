Deportes

Jordi Arrese, Sergi Bruguera y Rafa Nadal seguirán siendo los tres únicos tenistas españoles de la historia que han tenido el privilegio de disputar una final olímpica. Pablo Carreño cayó en semifinales (6-3 y 6-3 en 79 minutos) ante el ruso Khachanov, pero todavía tendrá opciones de subir al podio y pelear por el bronce ante el perdedor de la semifinal entre Novak Djokovic y Alexander Zverev.

Carreño no fue el jugador que se cargó en cuartos a Daniil Medvedev. Después de ocho victorias seguidas -título en Hamburgo y cuatro triunfos en Tokio. y de haber liquidado al número dos del mundo, el asturiano estuvo lejos del jugador que ha sido “top 10″ y que tiene tenis para meter en problemas a cualquiera. Fue inofensivo durante el primer set. No le hizo ni cosquillas a Khachanov. Su primer punto con el resto no llegó hasta el sexto juego y lo hizo gracias a una doble falta. Antes ya había cedido un break en el quinto. El ruso mostró una autoridad que no tuvo respuesta. Se apostó en el fondo de la pista y encontró golpes ganadores con demasiada facilidad. Lo hizo sobre todo con la derecha, pero también se atrevió con el revés y en poco más de media hora había resuelto la primera manga.

Carreño comenzó defendiéndose, pero a medida que avanzó el set dejó de incomodar a Khachanov. Su juego fue inofensivo y el ruso no tuvo ninguna duda. El único momento en que el español tuvo la ocasión de reengancharse al partido fue en el quinto juego del segundo set. Pablo fue capaz de atacar con la derecha, pero en una bola sencilla que golpeó de drive para lograr el break... tocó la cinta y no pasó al otro lado de la pista. El ruso respiró logró una ruptura en el sexto juego y resolvió la semifinal olímpica con una facilidad inesperada. El torneo no ha acabado para Pablo. El bronce está en juego y si Zverev no hace un milagro ante Djokovic toca pelear con el alemán para sumar mañana una medalla.