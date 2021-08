La durísima nueva respuesta de Abellán a Pablo Echenique, de Podemos: “Robas y estafas...”

Deportes

El locutor José Antonio Abellán ha sido protagonista este fin de semana porque aprovechó el comienzo de los Juegos Paralímpicos para hacer un chiste sobre Pablo Echenique. Eso despertó la polémica en la redes sociales y Abellán ha ido contestando a todos, sobre todo a simpatizantes de izquierdas.

Uno de ellos es Gerardo Tecé, que hace años hizo un chiste parecido sobre Stephen Hawking y que reprochó a Abellán su broma;

“Es cojonudo “quien fue a llamar puta a la Zapatones” . Y el repugnante soy yo? Anda y que te den, tómate la pastilla y descansa!!!”, le dice Abellán.

Tece le contesta: “Una diferencia que no entenderás. Aquel chiste de hace 10 años, guste más o menos, era sobre un referente mundial, alguien lejano. Lo tuyo es un insulto directo en el que citas a Echenique. Yo aprendí la diferencia hace tiempo. Tú tienes 61 años. Recuerdos a tu ídolo Alvise”

Y Abellán le vuelve a responder: “Donde está el insulto en mi tweet? tan denigrante es para tí formar parte de un equipo paralímpico? S. Hawking era un referente mundial y este, co motoreto o sin él, es un desagradecido, engañabobos y defraudador.. y ninguno de los tres son insultos..son adjetivos calificativo”.

Es cojonudo “quien fue a llamar puta a la Zapatones” . Y el repugnante soy yo? Anda y que te den, tómate la pastilla y descansa!!! https://t.co/TdBvoXojWW — jose antonio abellan (@jaabellan) August 21, 2021

Abellán también ha entrado en guerra con el tuitero Antonio Maestre y por último, ha decidido contestar los tuits de Pablo Echenique. Abellán no se echa hacia atrás ni rectifica lo que había escrito. Al revés, en su respuesta sigue a la carga contra uno de los dirigentes históricos de Podemos. La respuesta es durísima: ““Mira @PabloEchenique, hubo un tiempo que @PODEMOS fue mi partido a votar.. me gustaba lo que decías con silla y sin silla...no te insulto, ni te odio ni mucho menos te excluyo. Tu me excluyes a mí cuando me engañas, me desilusionas y encima robas y estafas. Era un chiste, sólo eso”, le escribe.