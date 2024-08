La atleta Belén Toimil no se corta y se gana a España con lo que dice tras ser eliminada

La plusmarquista nacional de lanzamiento de peso, Belén Toimil, ha quedado eliminada en la fase de clasificación al realizar un concurso malo, con solo un lanzamiento válido y muy corto (16,83 metros) que la privó de pelear por la final olímpica en el Estadio de Francia, con su peor actuación desde hace siete meses. Toimil, de 30 años y formada desde hace años en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León, comenzó el concurso con un nulo al que siguió uno corto de 16,83 metros. En el tercero, sin margen de error, realizó otro nulo.

La mejor de todas las participantes fue la canadiense Sarah Mitton con 19,77 metros, mientras que el corte lo marcó la sueca Alexina Johansson con 18,16. La atleta gallega, que había lanzado de forma regular por encima de los 18 metros casi toda la temporada, alcanzando su mejor marca en el Campeonato de España, celebrado el 30 de junio en La Nucía (Alicante), con una marca de 18,75 metros, no tuvo su día y acabó decepcionada en su segunda participación olímpica. La única vez que Belén no había superado los 17 metros esta temporada fue el 13 de enero de este año en Zaragoza.

Tras caer eliminada, la gallega mostró su frustración ante la cámaras de RTVE con unas desgarradoras declaraciones en las que no faltaron las lágrimas ni los tacos demostrando que los deportistas también son humanos. Es imposible no emocionarse viendo el vídeo.

"Por qué me hacéis llorar, vaya preguntas. Joder, es que da rabia. No estaba llorando, pero me cago en la puta", señaló cuando el entrevistador recordó que esta temporada siempre había tirado por encima de los 18.

"Yo calentado estuvo en 18. Tampoco sobrada, pero me encontraba bien. El primer lanzamiento fue nulo. Dije, 'bueno, hay dos más'. El siguiente no me salió bien, pero no lo voy a anular, obviamente, pero fue corto. En el último me encontraba bien. Venga, lo tengo. Simplemente tiene que salir. No salió, estoy hasta los c... que no salga. Y ver que se pasó con tan poco tiro. Es para pegarme un tiro", añadió

"Qué voy a hacer, no voy a hacer nada. Siempre lo dije, las calificaciones son una mierda. Hay gente muy buena que se queda fuera. Y hay gente que hacer marca y se mete. Esto es los juegos del hambre", significó Toimil.

"Me da rabia que haya sido así, pero qué le voy a hacer. No me tengáis por llorona, pero es emocionante estar aquí, luego ver los resultados da rabia. Qué le voy a hacer, pues fue un mes largo. Duro. La recta final no me estaban saliendo las cosas. Y creí que, igualmente, con la activación de la competición y tal podía ser más regular a nivel técnico y enchufar marcas que sé que puedo hacer. Llevo toda la temporada haciendo y no es nada utópico, pero es lo que tiene estar aquí, que hay que estar aquí", señaló.

"No salió, a Los Ángeles (2028), que iré con tacatá", ironizó Toimil, que ya tiene 30 años.