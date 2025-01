El jugador del Barbastro Israel García y otras 10 peticiones de matrimonio que enamoraron al deporte

El Deporte es ante todo emoción. Los atletas nos regalan goles, marcas increíbles y medallas pero, a veces, también nos sorprenden con su lado más humano, ese en el que dejan de ser superhéroes y se convierten en seres terrenales. Y uno de esos momentos especiales se convertía ayer en protagonista tras la goleada sufrida por el Barbastro ante el Barcelona en Copa del Rey.

Fue sin duda la mejor noticia del día para un equipo arrollado por los culés. Israel García, jugador del Barbastro, no se lo pensó dos veces y pidió sábado matrimonio a su novia en el mismo estadio nada más acabar el partido. El centrocampista de 26 años se acercó a una banda, pidió a su novia que bajara al césped del estadio, se arrodilló y le ofreció un anillo con el que le pedía matrimonio. Una escena que fue muy aplaudida desde la grada.

Pero el gesto de este joven futbolista no es algo inusual. La historia del Deporte está plagada de esos momentos en los que el amor fue el mayor de los triunfos. Estos son algunos de esos románticos gestos que sorprendieron a los aficionados:

1. La jugadora de Rugby y la voluntaria

Isadora Cerullo, jugadora de rugby de la selección brasileña, le dio el ‘sí quiero’ a Marjorie Enya Archivo La Razon

Tan sólo cuatro días después del inicio de los Juegos Olímpicos de Río, en la final de rugby femenina celebrada en el estadio Deodoro de Río de Janeiro, Isadora Cerullo, jugadora de rugby de la selección brasileña, le dio el ‘sí quiero’ a Marjorie Enya, una joven voluntaria encargada del estadio. Mientras todos celebraban el triunfo de la selección australiana, al otro lado del estadio se llevaba a cabo uno de los momentos más tiernos de la historia de Enya y Cerullo. La voluntaria de 28 años entró al estadio, tomó el micrófono y le hizo la pregunta a su amada: “Te amo. ¿Quieres casarte conmigo?”

2. Medalla y declaración de amor

Qin Kai le pidió matrimonio a la joven clavadista He Zi, poco después de que ésta ganara una medalla de plata. Archivo La Razon

Los corazones de los atletas en Río de Janeiro no sólo latieron por la emoción de los Juegos Olímpicos, sino por los románticos momentos que captaron las cámaras. Durante la final de saltos de trampolín femenino de 3 metros, realizada en el centro acuático María Lenk de Río, el saltador Qin Kai le pidió matrimonio a la joven clavadista He Zi, quien además de llevarse tremenda sorpresa, ganó la medalla de plata. Después de las fotografías de entrega de medallas, Qin Kai se acercó al podium, se arrodilló y de su bolsillo, sacó una pequeña caja. El joven la abrió y la expresión de He Zi estremeció todo el lugar. Visiblemente emocionada, la joven china contestó que “sí”.

3. Sudados y tras correr más de 100 KM con el anillo

Era el último fin de semana de agosto de 2015 cuando tuvo lugar en Francia la carrera de montaña más importante del planeta: Ultra Trail du Montblanc, 170 kilómetros a pie bordeando el macizo montañoso que da nombre a la prueba. Además del material obligatorio de la competición –gorro, chubasquero, silbato, manta térmica…– hubo tres corredores que cargaron algo más durante todo el recorrido: un anillo. Al llegar a meta, exhaustos, se lo entregaron a sus (futuras) esposas. Por supuesto, ellas dijeron que sí.

4. Petición de boda gay en el Vaticano

El Vaticano, epicentro del catolicismo. ¿Por qué no hacer ahí tu propuesta de matrimonio? Es lo que pensó el atleta de fútbol americano, Michael Sam -el primer jugador abiertamente gay en ser seleccionado por un equipo de la NFL-, qué publicó en enero de 2015 en Twitter una fotografía del acontecimiento, y dio las gracias a su novio por darle el “sí”. Sam hizo público que era homosexual en febrero de 2013.

5. Lucas quiere decir algo

Este fue sin duda uno de los casos más populares en redes sociales. Lucas Portolés, zaragozano afincado en Madrid comenzó en 2013 a preparar su primera maratón... Junto a su pedida de matrimonio. Con ayuda de la organización del Rock & Roll Marathon de Madrid y la agencia de comunicación Newmonday, organizó toda una campaña mediática bajo el hashtag #lucasquieredeciralgo, al que se sumaron multitud de celebridades tanto vía Twitter como a través de vídeos en Youtube.

Finalmente, el día de la prueba se descubrió qué era aquello tan importante que Lucas quería decir: tras completar el maratón madrileño en en cuatro horas y diecinueve minutos, el corredor se subió al escenario y, micro en mano, pidió matrimonio a su novia Rebeca.

6. Petición de matrimonio y tarjeta

Ashton Surber fue amonestado por su romántico gesto archivo La Razon

Ashton Surber, futbolista de la liga semiprofesional de Guam (isla perteneciente a los Estados Unidos), protagonizó uno de esos momentos románticos que hacen historia. Marcó un golazo de chilena, el tercero de su equipo, el NAPA Rovers, y acto seguido se fue a celebrarlo con la grada. Pero Surber tenía una sorpresa preparada. Se quitó la camiseta y, debajo, escondía otra con las palabras “Marry Me?” (¿Te casarías conmigo?). Ella dijo “sí” y sus compañeros acudieron a felicitarlo. Quien no fue tan comprensivo fue el árbitro que le mostró tarjeta amarilla por quitarse la camiseta.

7. Cuándo Álvaro Morata hizo magia

Álvaro Morata pidó matrimonio a su ex mujer la italiana Alice Campello, en plena función del Mago Pop, en el teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid. Ambos subieron al escenario para, supuestamente, colaborar en un truco de magia, cuando el entonces delantero del Real Madrid se arrodilló con el anillo en la mano y le pidió que se casara con él. Ella le contestó que sí ante un entregado público, que rompió en aplausos.

8. Amor entre tenistas sobre la hierba de Hertogenbosch

Michaella Krajicek y Martin Emmrich Archivo La Razon

Era junio de 2014. La tenista holandesa Michaella Krajicek acababa de superar la primera ronda del torneo de tenis sobre hierba de Hertogenbosch y, cuando estaba celebrándolo, su novio le pidió matrimonio en la misma pista.

Ganó el partido a la eslovaca Jana Cepelova y al finalizar el choque, mientras Krajicek aún estaba celebrando el triunfo, su novio, el tenista alemán Martin Emmrich, saltó a la pista, hincó una rodilla en el suelo y le propuso matrimonio. Krajicek, emocionadísima, aceptó.

9.Una propuesta grabada en la piel

El futbolista del Gremio de Brasil, Víctor Bobsin, demostró el amor que tiene por su novia al pedirle matrimonio de una manera inusual y creativa, con un tatuaje. El jugador grabó la frase ‘¿Te quieres casar conmigo?’ en su piel.

“No podía dejarlo pasar, ¡tenía que estar a la altura de esa solicitud! Ahora pueden decir que NOSOTROS estamos locos. Yo siempre estaré contigo y ahora está registrado en nuestra piel. Y quién no entiende esto, es porque no entiende nada sobre el amor y lo que es estar seguro de la persona que está al lado. Siempre seremos nosotros”, escribió su novia en su Instagram @mirelabertola, quien por supuesto le respondió tatuándose ella la respuesta en su brazo.

10. El medio tiempo más romántico del fútbol americano

El 17 de abril de 2019, cientos de hinchas de los Buckeyes de Ohio, fueron testigos de una propuesta de matrimonio el pleno estadio. Drue Chrisman, uno de los jugadores de futbol americano universitario más exitosos de los últimos años, aprovechó el partido de su equipo, en el Ohio State, para proponerle matrimonio a su novia, Avery Eliason.

Lo que comenzó con un engaño para conseguir que Avery bajara a la cancha, terminó con el aplauso de un estadio entero que veía a su estrella comprometerse. Con la ayuda del resto del equipo, le dijo a Avery que debía salir durante el medio tiempo para participar en una competición de lanzamientos junto con las otras novias de los jugadores y no sospechó nada cuando vio a Drue arrodillado sosteniendo el balón, listo para que ella pateara. Sin embargo, Avery se llevó tremenda sorpresa cuando fue detenida a media carrera para que Crisman pudiera cambiar el balón por el anillo de compromiso.