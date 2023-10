El jugador del Barça que defiende a Vinicius: "No es un provocador"

Ilkay Gündogan está siendo uno de los jugadores más destacados del Barça. El centrocampista aporta experiencia al conjunto de Xavi y valoró en Esport 3 sus sensaciones actuales. "Los jugadores jóvenes lo están haciendo extremadamente bien . El sábado tendrán otra oportunidad, pero es importante que sepan mantener la calma y tener paciencia. Será un partido con mucha emoción, porque es un gran partido, quizás el partido más grande de sus vidas hasta ahora. Todos deberemos tener más calma y paciencia que últimamente. Los partidos no se pueden convertir en una ida y venida como el del Shakhtar, porque la moneda puede caer de cualquier lado si es así. Debemos tener más el control . En los últimos partidos hemos cometido errores muy simples que nos han costado goles que podíamos haber evitado. Con mi experiencia, también es mi trabajo hacer que sepan mantener la calma", dijo.

"Yo no he venido aquí para brillar solo y ser una superestrella . He venido aquí para ayudar al equipo a tener éxito y ayudar a mis compañeros a ser mejores. Alguien puede interpretar las acciones de Vinícius como una provocación, pero para mí, sinceramente, no lo son. Evidentemente, él ya sabe que si hace estas cosas le silbarán. Pero quizá le gusta que le silben, no lo sé...", aseguró al ser preguntado por uno de los temas del momento.

Los pitidos de los aficionados del Barcelona suelen ser habituales cuando Vinícius toca el esférico. Pero estas declaraciones pueden calmar el ambiente.

"Fermín lo está haciendo muy bien. Es capaz de encontrar buenas soluciones en todo tipo de situaciones. Estamos hablando de un jugador muy bueno y que puede ser muy determinante. Chuta bien con la derecha, chuta bien con la izquierda, es bueno haciendo pases en profundidad... Pero debe ser capaz de encontrar la calma necesaria en algunos momentos.Si consigue este balance, su nivel de juego será aún más elevado, esto le hará tomar aún mejores decisiones", zanjó.