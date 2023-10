El contundente mensaje del Barça a Vinicius: "Si me estás oyendo..."

La tensión entre el FC Barcelona y el Real Madrid ha aumentado después que el directivo Miquel Camps publicara un mensaje sobre Vinicius Junior en sus redes sociales que luego borró. Pero en las redes sociales todo queda, nada se olvida ni se borra y fueron muchas las voces que criticaron al directivo e incluso exigieron su cese.

Para tratar de sofocar el incendio, el vicepresidente primero del club azulgrana, Rafa Yuste, salió en nombre de la entidad para reconocer que el tuit que era "desafortunado" y quiso lanzar un mensaje al propio futbolista brasileño.

El directivo culé habló tras la victoria azulgrana por 2-1 al Shakhtar Donetsk en la Champions League y explicó que es un hecho que no se volverá a repetir. “Si me está oyendo Vinicius, es un tuit desafortunado que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero o de otro directivo”, dijo en 'Movistar Plus' el vicepresidente del club catalán.

En la semana del Clásico entre el Barça y el Madrid de este sábado, ha llegado una jugada muy puntual de Vinicius en el partido de la Champions ganado por los blancos en Braga (1-2) que desató la polémica. Después de varias bicicletas con el balón parado delante del defensa rival, Miquel Camps arremetió contra Vinicius, mencionando que "no es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón, ¿qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo?".

Unas palabras que cayeron como una bomba en el madridismo, hasta el punto de que Florentino Pérez ha cambiado su decisión respecto al clásico. La idea inicial del presidente del Real Madrid era acudir este sábado a Montjuïc para presenciar el clásico entre el Madrid y el Barça. Pretendía apoyar a sus jugadores de cerca en un choque siempre especial, pero el presidente del club blanco ha cambiado de opinión. Según adelantó 'El Chiringuito de Jugones', el viaje del dirigente ha sido cancelado. ¿Por qué? El citado medio sostiene queel detonante ha sido el desafortunado tuit.