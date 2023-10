El director deportivo de Carlos Herrera para la Federación, marido de una famosísima presentadora

¿Es una broma o va en serio? El periodista Carlos Herrera lleva ya varios días con el asunto de que quiere presentarse a la presidencia de la Federación. Todo empezó como una broma, pero el periodista ha seguido insistiendo de tal manera que nadie se atreve ya a decir si va en serio o si esta jugando con todos. "No es broma, quiero ser presidente de la Federación", aseguró en Radio Marca que va a hacer "todo lo posible para que todo el mundo esté satisfecho, para hacer del fútbol español el mejor del mundo", Quiere acaba con "un aire de casta impenetrable y de costra densa a nivel de Liga y Federación".

En el cerrado mundo del fútbol y de la Federación, las palabras de Carlos Herrera no están sentando nada bien porque consideran que se está tomando a broma lo que otros consideran una cosa muy serio. Además, las posibilidades de alguien tan lejano a la Federación son escasas. El voto de las elecciones suele estar predeterminado y consiste en conseguir los apoyos de quienes mueven más votos.

El número de candidatos empieza a crecer. Herrera puede ser uno o no, depende de si lo que dice va en serio o sólo está jugando. Mateu Lahoz está dejando que su nombre suene para aparecer como el hombre que puede llevar el consenso a una Federación que necesita urgentemente un lavado de imagen. También se ha hablado en los medios de Rami Aboukhair, ex consejero del Banco Santander y que fue el encargado de que LaLiga llevase el nombre del banco durante varios años.

Luego faltan los nombres dentro de la Federación, como el actual presidente Pedro Rocha, que aún no ha dicho nada, pero que al estar al cargo de la entidad tiene más posibilidades que cualquiera.

Un director deportivo casado con una famosa mujer

La batalla por la presidencia aún está verde porque las elecciones son el año que viene y nadie quiere gastar balas antes de tiempo. Sólo Carlos Herrera que ya ha dicho que su director deportivo sería Mami Quevedo, ex futbolista del Cádiz, Sevilla, Atlético o Rayo entre otros, que también es entrenador y que está casado con la periodista Cristina Tárrega. "Ahora se lleva mucho más eso de la presentadora con el futbolista, pero los primeros fuimos Mami y yo. Él era capitán del Sevilla y yo estaba con un fichaje en prime time y dijeron: «Estos dos se van a dar un bofetón». No apostaba nadie, pero mi madre sí. Me dijo: «No he visto así a una persona tan enamorada nunca. Él de ti y tú de él». Y pensé: «Pues si mi madre lo ve...». Y si ahora me enfado con él, me dice: «Te voy a decir una cosa, como te separes, no vuelves a casa». Y es mi madre [se ríe]. A Mami le llama «mi hijo»: «A mi hijo ni mu, ¿eh?», decía la periodista en una entrevista en La Voz de Galicia.

Además, Herrera aseguró que su primera decisión sería. "Confirmar a Luis de la Fuente como seleccionador nacional".