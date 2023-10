El ex jugador del Real Madrid que califica como "estafa" el Balón de Oro

Leo Messi ganó este lunes su octavo Balón de Oro. El argentino lidera la clasificación histórica de ganadores este prestigioso trofeo por delante de otros jugadores como Cristiano Ronaldo (cinco Balones de Oro) o Michel Platini, Johan Cruyff y Marco Van Basten (tres Balones de Oro). Una de las personas más críticas públicamente con este galardón fue Álvaro Benito. Lejos de juzgar a Messi, sí quiso hacer referencia a otras temporadas.

"Hubo una temporada en la que se lo llevó Owen y lo tendría que haber ganado Raúl. Fue un poquito estafa. El de Andrés Iniesta era claro", afirmó Álvaro. El periodista Julio Maldonado 'Maldini' defendió que Messi fue el justo vencedor. "Impresionante la capacidad de resistencia de esta selección argentina que ha tenido a un gran Dibu Martínez, por supuesto, que ha tenido a un excelente Messi, para mí el mejor jugador del torneo de largo...", dijo el periodista.

De tal modo, en Argentina defendieron todo lo que le costó a Leo este octavo galardón y también recordaron que la dedicatoria fue para Maradona el día de su cumpleaños. Un momento único que pasa a la historia.

“Me sorprendió mucho el tema del Mundial, las ganas que tenía la gente de que fuera campeón del mundo. No me acostumbro a la galas a los premios, con el último (Balón de Oro) me siento más suelto, más tranquilo, disfrutando todo de otra manera. No sé si es mucho o poco lo que me queda, después de la carrera que tuve me queda seguir disfrutando, amando lo que más me gusta hacer, disfrutándolo desde otro lado. Lo vengo diciendo, quiero seguir disfrutando, lo que dé, mientras esté bien físicamente y pueda seguir compitiendo. No puedo decir el número porque no sé lo que puede pasar mañana, pero ojalá sea mucho tiempo. Es lo que sé hacer y lo que más me gusta”, zanjó el argentino.