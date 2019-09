Junior Firpo, el lateral del Barcelona fue protagonista en el gol del Granada al equivocarse dos veces. Primero al dar el balón al rival y después, al resbalarse. La lesión de Jordi Alba dio la titularidad al ex del Betis y no ha empezado nada bien. Es un futbolista que cuando era más joven se decía que era del Real Madrid: “No. Yo dije que me tiraba más el Madrid porque mi padre es del Madrid y al final en casa lo que el ve es el Madrid. Eso no tiene que ver con que me tire más, simplemente que mi padre era del Madrid”, aseguraba cuando la agencia EFE le preguntaba. Ahora es del Barcelona, pero no ha empezado con el mejor pie en la banda izquierda