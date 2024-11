Simeone: "No tiene ningún sentido jugar LaLiga este fin de semana"

España no piensa en otra cosa porque las imágenes, el dolor y las espantosas cifras de la DANA son dejan lugar para la tristeza. Que se jueguen partidos de la jornada de LaLiga suena extravagante y un punto frívolo. «No tiene ningún sentido», asegura Simeone antes del encuentro de mañana contra Las Palmas. El entrenador rojiblanco no entendía por qué el aplazamiento de los encuentros de los equipos valencianos no se ha extendido al resto del fútbol. «Lo que está pasando es algo durísimo, emocionante ver a la gente que salió a la calle a ayudar, que con una pala y sus instrumentos intentan colaborar y eso habla muy bien de el país, del pueblo y queremos ayudar de donde podamos», continuaba el entrenador, elogiando la actitud de los voluntarios y del país en un momento en el que algunos dudan de todo. Por eso, ante lo que está pasando, Simeone acata las órdenes de jugar, pero deja claro que no lo entiende: «Hay gente pasándolo muy mal, es muy triste y a nosotros nos dicen de seguir y aquí estamos, siguiendo», continuó el entrenador rojiblanco.

Pero tiene que jugar y sobre todo tiene que ganar y dar buena imagen en el choque de hoy, porque la temporada del Atlético está siendo extraña, con demasiadas flaquezas. En sus cortas conferencias de Prensa, Simeone no se mete en detalles. No quiere dar vueltas a lo malo, sólo a lo posible. «Estamos en el punto de seguir evolucionando», respondió el entrenador, «e intentar que los chicos que han llegado nuevos se adapten de la mejor manera, seguir progresando en las muchas cosas buenas que hacemos y centrarnos en eso».

El Atlético ganó el partido de Copa sin brillantez y tras un penalti más que discutible y antes había perdido contra el Betis en LaLiga y contra el Lille en la Champions. Simeone no termina de encontrar el modo de explotar la plantilla que tiene. Los aficionados rojiblancos no tienen muy claro qué esperar. «Nuestra gente está habituada a que hagamos esfuerzo, trabajo, actitud, intensidad y por eso responde como responde en los partidos de casa. Tenemos un partido duro», decía. «Intentaremos sacarlo con la ayuda de nuestra gente, que siempre es fundamental».

Diego Martínez, entrenador de Las Palmas, llega con tres victorias consecutivas (si se cuenta el choque de la Copa). Superó al Valencia en Mestalla, cuando competían por no ser colistas y después derrotó a Girona. Ha llenado de optimismo a un equipo que ya parecía condenado: «El Atlético es un equipo de mucha calidad, con una velocidad tremenda y mucho ritmo en el último tercio del campo. Tenemos que ser fuertes cuando tengamos el balón y saber manejar los momentos y tiempos. A balón parado son muy importante, inician muy fuerte los partido», decía.