Escándalo mundial por el "kiss-gate" de Rubiales

El "caso Rubiales" está teniendo eco a nivel global desde el pasado domingo con todo lo que sucedió en la celebración de la selección campeona del mundo. El impacto ha aumentado con la posición adoptada por el todavía presidente de la Real Federación Española de Fútbol en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF y puede tener consecuencias fatales para la aspiración de España de organizar el Mundial 2030.

La selección femenina de fútbol británico ha expresado en un comunicado su apoyo a sus colegas españolas ante las acciones "inaceptables" de Rubiales, en el incidente ya denominado por algunos medios británicos como el "kiss-gate".

Rubiales descartó ayer abandonar su cargo, tras defender que el beso que dio a la jugadora Jennifer Hermoso durante la celebración de la victoria en el Mundial fue consentido y que el gesto recogido por las televisiones de agarrarse los genitales en el palco fue fruto de la euforia por el éxito del seleccionador Jorge Vilda. En un comunicado recogido hoy por la prensa nacional británica, "Las Leonas" muestran su respaldo público a sus compañeras españolas y consideran que "una organización sexista y patriarcal permitió que ocurrieran acciones inaceptables". "El abuso es abuso y todos hemos visto la verdad", añaden.

"El comportamiento de aquellos que creen que son invencibles no debe tolerarse y las personas no deberían tener que ser convencidas para adoptar medidas contra cualquier forma de acoso. Todas estamos contigo, @jennihermoso, y con toda la selección española", concluye el breve comunicado que circula también en redes.

El tabloide "Daily Mail" denomina ya esta controversia como el "Kiss-gate" y destaca en portada el apoyo expresado públicamente por la selección británica de fútbol femenino hacia sus colegas de España, determinadas a no volver a jugar en la selección hasta que Rubiales sea eliminado del cargo. En esa misma línea, "The Mirror" considera que Rubiales y la RFEF "se han adentrado en una controversia que va escalando desde que el responsable de la federación besara a Hermoso en los labios en la celebración del Mundial".

La web deportiva "Goal.com" resalta el mensaje de las jugadoras británicas y recuerda que "el escándalo es el último capítulo en el continuo drama que rodea a España, con sus preparativos cara al Mundial de fútbol femenino alterados a raíz de que varias jugadoras se amotinaron con el entrenador, Jorge Vilda".

La postura de la ONU

Para la relatora de la ONU sobre la violencia contra las mujeres y niñas, Reem Alsalem, Rubiales, "utilizó claramente sus privilegios y abusó de su posición de poder para asaltar sexualmente a una deportista", según afirmó a Efe.

En relación al beso en la boca de Rubiales a Jennifer Hermoso, la experta de Naciones Unidas denunció que lo que más llama la atención "es el sorprendente sentido de derecho de los hombres a tocar y violar los cuerpos de las mujeres y sus espacios privados" y de hacerlo "de forma tan descarada y pública".

También explicó que mientras muchos centran la discusión en si Hermoso consintió o no el gesto, lo que todos deben recordar es que en una situación como ésta -que involucra al presidente de una federación y a una mujer de un equipo nacional- "hay tal desequilibro de poder que puede hacer que el consentimiento carezca de sentido".

Alsalem lamentó que el dirigente deportivo haya intentado invertir los roles, presentándose como víctima y culpando a la víctima real de lo ocurrido. "Eso pudo ser el momento en el que un hombre que ha cometido un error podría haber dado ejemplo de cómo disculparse adecuadamente, asumir la responsabilidad. En lugar de eso, se convirtió en un manual de no se debe hacer", sostuvo la relatora, quien tiene una amplia experiencia de servicio en misiones de la ONU en todos los continentes y ha sido catedrática de la Universidad de Londres.

Alsalem dijo que ahora todas las miradas están puestas en la Federación Española de Fútbol y en el Gobierno español porque "lo que hagan tendrá repercusiones en futuros incidentes de esta naturaleza".

Más allá del caso específico que involucra a Rubiales, la relatora jordana dijo que este hecho es un recordatorio más del "sexismo, discriminación y violencia, incluidas las agresiones sexuales, a las que se enfrentan regularmente las mujeres en el deporte y que suelen pasar desapercibidas o no se denuncian".

La portera del Olympique Lyon y capitana de la selección chilena, Christiane Endler, calificó de "inaceptable y bochornoso" el beso en la boca de Rubiales a Jenni Hermoso. "Si Rubiales no dimite, tendrá que abandonar su cargo de alguna u otra forma. Espero que se haga justicia", enfatizó la histórica jugadora chilena. "Este tipo de gestos no hacen retroceder al fútbol femenino, al contrario, dejan muy mal parados a las personas poderosas para que puedan hacer lo que quieran sin tener consecuencia. Él queda mal como persona y como hombre en estos tiempos, donde se ha luchado tanto para que haya un respeto mayor hacia la mujer. Me parece increíble lo que pasó", añadió.

Endler, que coincidió con Hermoso en el PSG durante la temporada de 2017, valoró la solidaridad internacional de las y los futbolistas. "Por suerte no me ha tocado vivir ninguna situación similar a la de Jenni, espero no vivirla. Soy una persona de carácter fuerte que impone respeto y a veces hasta lejanía. A nosotras como jugadoras nos toca vivir con el machismo día a día y demostrar todo el tiempo para que nos den mejores condiciones, eso es parte del machismo, que no se le dé la misma visibilidad, un sinfín de cosas que por suerte han ido cambiando", afirmó.

Endler es tajante: "Mientras más habla Rubiales, peor queda, no puedo entender que haya gente que defienda su comportamiento y no vea el problema. No sé bien como funcionan las cosas allá en España, pero es inadmisible que una persona así trabaje ahí. Si tiene un comportamiento de este tipo, no me quiero imaginar lo que puede hacer detrás de cámaras y lo peor, es que él no ve el problema: pide perdón de forma forzada y no reconoce su error", señaló.

También las Tuzas del Pachuca, club del fútbol mexicano al que pertenece Jennifer Hermoso, respaldó por primera vez públicamente a la centrocampista. "Jenni cuenta con todo el respaldo institucional, emocional y personal del Grupo Pachuca en este momento tan delicado de su vida y carrera", señaló en un comunicado lanzado en sus redes sociales.

Hermoso, quien fichó por el Pachuca en 2022 procedente del FC Barcelona, añadió que confía en su futbolista a la que calificó de "mujer extraordinaria" y cerró con la frase "no te dejaremos sola". Las Tuzas, que con Hermoso como una de sus figuras llegó a la final del pasado torneo de la liga femenina mexicana, fueron el segundo club de la nación centroamericana en pronunciarse en favor de Hermoso, el primero fueron las Tigres UANL, las vigentes campeonas.