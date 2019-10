La denuncia sexista de Peleteiro: así se sentía en Qatar durante el Mundial de atletismo

Ana Peleteiro finalizó sexta en triple salto en el Mundial que se acaba de disputar en Qatar. La gallega firmó una gran actuación y se ve "cada vez más cerca de las mejores". Además, en declaraciones a Europa Press, denunció que el Mundial se disputara en Doha más allá de que las altas temperaturas, que hacían que costara respirar, "reventaron a muchos atletas" en las pruebas de fura del estadio. "Además del calor pasé por muchas experiencias incómodas. Aunque iba preparada para ello. Aquí viví situaciones como tener que entrenar en mallas largas porque en cortas estaba incómoda, sentía que me miraban. Se me olvidó la acreditación y me tuvieron que sentar durante una hora mirando si era yo o no, mientras que a un chico no le hicieron ni la mitad de las cosas que me hicieron a mí. Viví todo eso y la verdad que no fue agradable", subrayó.

La saltadora presentó su compromiso contra el cáncer de mama prestando, junto a las cantantes Chenoa, Marta Sánchez y Ana Guerra, su imagen a la campaña 'Dedícate 1 Minuto', promovida por Ausonia y AECC, a través de la que la deportista intenta mostrar que es "una persona como todo el mundo" y que se preocupa por otros asuntos "más allá del deporte". "Mi objetivo personal es ser una increíble atleta, pero que me relacionen con otros actos que no solo sea el deporte es muy importante. Al final el cáncer es algo que te puede tocar a ti y, aunque no lo estés sufriendo, puedes ayudar a los demás con tu experiencia en la vida. Estoy muy contenta de ser la primera deportista con la que cuentan", concluyó.