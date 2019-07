La estrella de Brasil a la que acucian las deudas

Para muchos es el mejor lateral derecho de la historia: Cafú, ex capitán de Brasil, con quien ganó dos Mundiales (1994 y 2002) y dos Copas América (1997 y 1991), está atravesando una complicada situación económica. Según informa el periódico Folha de Sao Paulo, un Tribunal brasileño ha confiscado cinco propiedades al ex futbolista por las deudas que tiene, que ascenderían a unos 6 millones de dólares, contraídos por la empresa de representación de futbolistas, Capi Penta International Player, que creó junto a su esposa cuando se retiró. Además de quitarle seis propiedades, el Tribunal le ha bloqueado otras quince hasta que todo quede resuelto. "Es un problema personal, puedo dar mi propiedad, mi automóvil o mi casa para pagar mis deudas", explicó el ex defensa a Folha de Sao Paulo.

Cafú fue 142 veces internacional con Brasil y entre los equipos europeos por los que pasó hay uno español: el Zaragoza. Fue deseado por el Real Madrid y triunfó en la Roma y el Milan, con los que ganó una liga italiana con cada uno. Además, con este último también conquistó una Champions. Actualmente es embajador del Mundial de Qatar 2022.