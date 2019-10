La opinión de Zidane sobre la nueva fecha del clásico Barcelona-Real Madrid

Tras el parón de selecciones, vuelve la Liga en medio del ruido que genera la nueva fecha del clásico entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou. No se jugará el 26 de octubre como estaba previsto y serán los clubes los que decidan qué día de diciembre se dipute. Todo apunta al miércoles de 18, una fecha que no inquieta demasiado a Zidane. "A vosotros os interesa mucho este asunto, pero nosotros vamos a hacer lo que nos digan. Lo importante es estar preparados cuando nos toque. Sé que hay mucho debate, pero mi posición es esta. Estaremos preparados para jugar en la fecha que nos digan".

"Sabemos que puede ser el 7, el 18... No te voy a contar lo que yo prefiero", insistía el francés, que no quiere entrar en esta polémica y que bastante tiene con las lesiones de muchos de sus jugadores importantes de cara a los choques en Mallorca y Estambul. Modric, Kroos, Lucas Vázquez y Bale, entre otros, no estarán disponibles y muchos de ellos se perderían también el clásico del Camp Nou si fuese la semana que viene. La buena noticia para Zidane es que se aplaza y podrá recuperar efectivos.