La respuesta de la mujer de José Antonio Reyes a quien le critica por subir fotos a Instagram

La mujer de José Antonio Reyes ha recibido críticas por subir una foto del futbolista con este texto: “Para ser un ángel no hay que tener alas, solo hay que ser especial en la vida de otra persona”.

Entonces Noelia López ha contestado:

“Voy a intentar tener tacto contigo a la hora de explicarme, el cual tú no has tenido conmigo. Primero, es mi Instagram personal, público sí, pero personal. Así que no hago daño a nadie recordando a mi marido, al padre de mis hijas, porque lo hago desde mi cuenta personal. Con el único objetivo de mantener vivo su recuerdo y de alguna manera exteriorizar lo que siento”, comenzaba Noelia en su respuesta.

“Segundo, que hablen o no de mi marido o en su lugar, de su primo, no es un hecho que decida yo. Te vuelvo a repetir que desde mi cuenta personal recuerdo a la persona que me ha marcado la vida y que deja un gran vacío tanto en la mía como en la de mis hijas”, proseguía.