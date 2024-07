Las lágrimas de Nacho en su despedida: "Este club lo es todo para mí"

Nacho ya es una leyenda más del Real Madrid. El jugador con más títulos en la historia del club, junto a Modric y Carvajal, compareció en su homenaje junto a Florentino Pérez en un acto repleto de familiares, amigos y compañeros del club.

Después de un vídeo homenaje llegó el turno del presidente. "Querido Nacho primero quiero decirte que estamos orgullosos de haber contado contigo estos 23 años, llegaste en 2001 y eras solo un niño, desde entonces has pasado en todos los ciclos del Real Madrid. Es difícil poder imaginar que aquel niño sería capaz de alcanzar un récord que tenía Paco Gento, tener seis copas de Europa". Posteriormente le dedicó unas palabras por la gran última temporada que tuvo en la que se despidió al levantar la Decimoquinta Champions League: "Este año ha sido un año excepcional. Felicidades querido Nacho por la Copa de Europa que has ganado en Alemania. Quiero que sepas que sentimos el máximo orgullo por uno de los grandes canteranos del Real Madrid. Esta es y será siempre tu casa, muchas gracias querido Nacho".

El futbolista dedicó palabras de agradecimiento hacia el club, los que trabajan en él y los que lo han acompañado durante las más de dos décadas en las que vistió la camiseta blanca. La palabra que utilizó para definir su paso por el Madrid fue determinación: "Con esta determinación con la que os hablo he podido defender a este club. Llevo casi 24 años haciendo el mismo trayecto para venir a entrenar y jugar. Cada que salía de casa sabía que llegaba a mi otra casa, con mi otra familia, esa familia la conformáis los del club. Me despido de mi club con la confianza y tranquilidad de haber entregado todo. Me voy como capitán de mi club siendo importante y habiendo ganado muchos títulos para ser parte de la historia del Real Madrid".

Como parte de la despedida, Florentino Pérez entregó a Nacho la insignia de oro y brillantes del Real Madrid en reconocimiento a su participación como futbolista merengue. Nacho Fernández llegó a la cantera con 10 años en 2001, desde ese momento pasó toda la formación merengue hasta debutar con el primer equipo en 2011 contra el Valencia con José Mourinho como entrenador.

Nacho se va del Real Madrid empatado en títulos con Luka Modric y Dani Carvajal como los máximos ganadores en la historia del equipo blanco. Tras 23 años de permanencia en el club se convirtió en uno de los mayores ganadores de la Champions League con seis "Orejonas", cinco Mundiales de Clubes, cuatro Supercopas de Europa, cinco Ligas, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España. Ahora, la nueva etapa del campeón de Europa se encuentra en Arabia Saudí, en el Al-Qadisiyah, equipo recién ascendido. Nacho ha firmado un contrato de dos años por el que recibirá diez millones de euros por temporada.