El nuevo reto de Ancelotti con Mbappé, Bellingham y Vinicius

Este sábado el Bernabéu reclamará la atención en plena primera jornada de los Juegos Olímpicos. Endrick será presentado como nuevo jugador del Real Madrid y ya pocas sorpresas más va a haber en el equipo de Carlo Ancelotti para la próxima temporada. El técnico italiano ya está entrenando con un reducido grupo de futbolistas, a la espera de que los internacionales vayan incorporándose a la preparación. Todo tiene que estar listo para que el 14 de agosto el Real Madrid comience la temporada con la Supercopa de Europa contra la Atalanta italiano. Será el primer día de Kylian Mbappé en el club blanco y el primero de los trofeos que quiere alzar el equipo en este curso.

Antes, las primeras sensaciones del equipo se verán en la gira por Estados Unidos con la disputa de tres encuentros: primero, ante el Milan, la madrugada del 1 de agosto, a las 03:30 horas (en Chicago). El segundo, el más esperado, el Clásico veraniego en Nueva Jersey contra el Barcelona de Flick, la madrugada del 4 de agosto, a la 01:00 horas. Y para cerrar la gira por Estados Unidos, el encuentro frente al Chelsea, la madrugada del 7 de agosto, a las 01:00 horas (en Charlotte).

Es un Madrid con Mbappé y con Endrick como grandes novedades y con Nacho y Kroos como grandes ausencias. Es el puesto de central el que más ha dado que hablar estos días porque sin el canterano ni Rafa Marín, que sonó como sustituto, el primer equipo se queda con Militao y Rüdiger como centrales titulares, con Alaba aún sin recuperarse y, por ahora, con Vallejo, con el que en principio no se cuenta. El club no tiene prisa para hacer movimientos y como Yoro ha aceptado la insuperable oferta del Manchester United, el Real Madrid se está pensando mucho en hacer movimientos. Probablemente el desarrollo de la gira y de los entrenamientos harán que se tome una decisión definitiva. Pero, por ahora, no hay ninguna prisa.

Tampoco en la portería, donde se está a la espera de que Lunin llegue con una oferta importante para marcharse. El jugador ucraniano, que fue fundamental en el camino hacia la Decimoquinta, sabe que su papel este curso vuelve a ser el habitual: suplente de Courtois, de ahí que se esté buscando una salida donde tener más regularidad. Su Eurocopa le ha dejado además un sabor agridulce porque empezó como titular de Ucrania, pero un error grave le mandó al banquillo. Ahora tiene que decidir el futuro. Kepa ya no forma parte del Real Madrid, pero un movimiento de Lunin podría activar el regreso del portero. En el club están muy contentos con su comportamiento durante la temporada pasada.

Es en el centro del campo donde menos movimiento se está produciendo. No va a llegar ningún jugador para sustituir a Kroos, pero se espera que Güler, tras su buena Eurocopa, tenga más minutos y bastante más protagonismo en el juego. Aunque no hay novedades de nombres, sí que va a ser donde Ancelotti más va a trabajar durante la pretemporada. Ya lo anunció a finales del curso pasado: la ausencia de Kroos obliga al equipo a jugar de otra manera, quizá con menos posesión, pero más potencia. Valverde, que acabó la temporada con más de 60 partidos tras jugar la Copa América con Uruguay, va a tener aún más peso en esa zona.

Donde sí que hay novedades, e importantes, es en el ataque. Kylian Mbappé ya percibió durante su presentación que el Santiago Bernabéu le quiere, pero que también le va a exigir rendimiento desde el principio. El delantero francés llega con humildad, sin pedir privilegios.

Endrick, de 18 años y que será presentado el sábado a las 12:00, va a vivir una temporada de adaptación. No solo el cambio del fútbol brasileño al europeo, es que tiene que acostumbrarse a lo que es jugar en el Real Madrid y a vivir con la presión diaria. Rodrygo y Vinicius, jóvenes, pero ya veteranos, tienen que ser quienes más le ayuden, aunque también son los que van a pelearle el puesto. La marcha de Joselu abre sitio en las rotaciones, pero no en el equipo titular.

Cuando estén todos, ya en el partido de la Supercopa a mediados de agosto, va a ser cuando se descubra la decisión de Carlo Ancelotti respecto a lo que va a hacer con el ataque. A priori, el planteamiento debería ser que los titulares fueran Bellingham, Mbappé y Vinicius, con estos dos cambiándose de posición continuamente. Mbappé ya dijo en la conferencia de prensa de presentación que Vinicius fue uno de los que le escribió para que eligiera el Real Madrid. En ese trío, no cabe Rodrygo. Otra cosa que puede suceder es que Ancelotti retrase a Bellingham para que juegue como interior, pero eso podría debilitar el equilibrio del equipo, sobre todo en los partidos más importantes. En realidad, a la espera de lo que suceda con Lunin y la decisión del central, lo que haga Ancelotti en el ataque es lo que de verdad importa. Ese es el nuevo reto para el italiano.