Dani Ceballos da calabazas al Sevilla y al Barcelona

El futuro del centrocampista es toda una incógnita. A falta de saber si Carlo Ancelotti le dará una oportunidad en el Real Madrid, Dani Ceballos ha vuelto a manifestar que nunca jugaría en el Sevilla. Tampoco en el Barcelona.

“El Sevilla es un grandísimo club pero jamás, jamás jugaría en el Sevilla, más teniendo mi beticismo”, ha dicho el futbolista de 24 años en El Larguero. Dani Ceballos ha sorprendido al ser preguntado por el entrenador con el que más ha disfrutado en su carrera: “Donde he sentido más satisfacción a la hora de jugar al fútbol ha sido en el Betis. Para la gente que somos de un club desde muy pequeño es diferente y encima, si eres bético desde pequeñito... es diferente. Víctor Sánchez del Amo me ha cuidado mucho; me dijo que me quería hacer mucho más futbolista de lo que era y así fue. Fui el mejor jugador en el Europeo sub 21 y me fichó el Real Madrid”.

El centrocampista no sólo ha dado calabazas al Sevilla, también al Barcelona. “Al Barcelona no iría porque soy jugador del Real Madrid y mi sueño es triunfar en el Real Madrid”, ha afirmado Dani Ceballos.

Sobre su futuro, ha agregado: “Yo creo que este año me he curtido como jugador. Creo que es el momento de asentarme en un club con un contrato largo y poder demostrar mi juego. Ancelotti acaba de llegar y tenemos que hablar. Quiero saber qué quiere de mí y decirle también lo que yo quiero, que es ser importante. No voy a la Euro y dentro de poco hay un Mundial. Tiene que ser una charla entre ambos con las cosas claras”.