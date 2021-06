Willian José se niega a seguir en la Real Sociedad: “Me han faltado el respeto”

Fútbol

Finalizada su cesión en el Wolverhampton, el delantero de 29 años buscará abandonar definitivamente el conjunto donostiarra este verano. Y es que Willian José considera que la Real Sociedad le ha faltado el respeto.

“Mi plan no es seguir aquí. Llevo cinco años aquí y necesito algo nuevo. Tengo ganas de irme de aquí. Pero, claro, tengo contrato y no sé lo que va a pasar, tengo tres años más de contrato. La Real es un club y San Sebastián una ciudad que me gustan un montón. Pero en los últimos años las cosas no estaban bien, no tenía afinidad con la gente que trabaja en el club, pero bueno... Ahora me toca esperar”, ha dicho el hispanobrasileño en una entrevista para Noticias de Gipuzkoa.

“Creo que no me han tratado bien. Esperaba un poco más. Cuando yo firmé mi último contrato con la Real, cuando renové, yo había hablado con Roberto Olabe de que había algunos equipos interesados, de la Premier y también de la Liga. Hablé con Roberto y me dijo que si venía un equipo grande, que jugara la Champions League, me dejaría ir. Me quedé tranquilo. Es cuando llegó la oferta del Tottenham, un equipo grande de la Premier, que estaba jugando la Champions. Yo tenía el sueño de jugar en la Premier y era una oportunidad muy buena para mí. Yo ya no venía jugando como lo había hecho con anterioridad en la Real y veía que era la hora de cambiar. Y no me dejaron salir”, ha añadido, molesto, Willian José.

Barcelona y Manchester United también quisieron sacar a Willian José de la Real Sociedad

“Luego llegaron el Barcelona y una oferta del Manchester United. Veía que era una oportunidad que no podía dejar escapar, porque la vida es así. Hay que aprovechar las oportunidades y veía que era la oportunidad. Llegué a hablar con Mourinho por teléfono y tenía muchas ganas de irme al Tottenham. Les dije que me quería ir con ellos y ellos estaban encantados con la posibilidad de estar conmigo ahí. Al final no salieron las cosas bien y este año me dejaron salir a los Wolves. No entiendo por qué unos meses atrás no me querían dejar salir por 23 millones y ahora sí me dejaron salir. El fútbol a veces es difícil de entender”, ha proseguido.

“Creo que me han faltado un poco al respeto por todo lo que había pasado yo aquí. Nunca fueron claros conmigo. Yo aquí he hecho temporadas muy buenas. Mis números son buenos. Hacía mucho que un delantero de la Real no hacía estos números. Esperaba un poco aquí... Tuve muchas ofertas y nunca quise irme de la Real, quería quedarme. Mi familia estaba muy contenta aquí, yo también, pero las cosas cambian muy rápido. Y si no estás contento, para qué vas a estar. Tienes que seguir la vida, tienes que estar contento y feliz con tu trabajo, con los amigos y con la familia”, ha concluido Willian José.