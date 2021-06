El Sevilla, abierto a negociar con el Tottenham por Jules Koundé

Fútbol

Nuno, el que fuera entrenador del Valencia, va a tomar las riendas del Tottenham y mira al Sevilla en busca de refuerzos. Aunque Jules Koundé ha sido relacionado con varios equipos, ninguno parece dispuesto a hacer el esfuerzo económico que implica su fichaje. Esto es algo que quiere aprovechar el Tottenham para hacerse con sus servicios.

Si bien la cláusula de Jules Koundé es de 90 millones de euros, el Sevilla podría dejarle salir por 70. A esta cifra podría hacer frente el Tottenham sin ningún problema si termina vendiendo a Harry Kane al Manchester City. Según Gianluca Di Marzio, Jules Koundé ha sido la primera petición de Nuno al Tottenham.

El Real Madrid podría sumarse al Tottenham a la puja por Koundé

Con Alaba, Militao, Nacho y Varane en plantilla, el Real Madrid no tiene por qué acudir al mercado en busca de un sustituto para Sergio Ramos. Si lo hará si decide hacer caja por Varane. En dicho caso el conjunto blanco se lanzaría a por Jules Koundé, del Sevilla.

De momento, tras no renovar a Sergio Ramos, el Real Madrid está presionando para extender el contrato de Varane. El galo sigue dando largas y si algo tiene claro el club es que un jugador de su talla no saldrá a coste cero el próximo verano. Así pues, si no renueva, el Real Madrid escuchará ofertas por él.

La intención del cuadro merengue es sacar, al menos 70 millones de euros por su traspaso, cifra por la que confían que el Sevilla dejaría salir a Jules Koundé. A la espera de que esto suceda, el Tottenham moverá ficha antes por él.