Lara estaría cerca de cambiar el Sevilla por el Betis

El atacante de 21 años ha terminado su vinculación con el Sevilla tras toda una vida ligada al club pese a que todavía le restaban dos años de contrato. Pese a que José Alonso Lara no tuvo la pasada campaña el protagonismo que se esperaba durante su cesión al Deportivo de la Coruña, el Betis está dispuesto a ofrecerle acomodo.

“El interés del Betis es real”, ha reconocido el que fuera internacional Sub-19 con España en Estadio Deportivo. “Ahora mismo toca esperar a mi agente, a ver qué pasa. Hace poco he cambiado de agencia; estoy con Álvaro Torres, y la verdad es que estoy contento por ello. Es cierto que la cesión en el Dépor no fue como todos queríamos, pero esto es fútbol. Uno siempre quiere acertar en las decisiones que toma, pero siempre no es posible”, ha añadido José Alonso Lara.

Lara, de debutar con el Sevilla a poder reforzar el filial del Betis

Sobre su posible fichaje por el Betis, señalaba: “Es cierto que es un tema peculiar, pero no deja de ser fútbol. En el fondo es nuestra profesión”. De recalar en el conjunto verdiblanco, lo hará para reforzar su filial, no obstante, José Alonso Lara alternaría entrenamientos con el primer equipo. Cabe señalar que el atacante llegó a debutar con el Sevilla de la mano de Joaquín Caparrós en hace tres temporadas.

Lara podría llegar al filial del Betis y Yassin Fekir salir

Cuando el conjunto verdiblanco ficho a Nabil Fekir se hizo también con su hermano. Sin embargo, aunque Yassin subió el pasado mes de enero al primer equipo, no ha disputado ningún minuto. El extremo izquierdo no cuenta para Pellegrini de cara al siguiente curso y ha sido ofrecido al Alcorcón y al Ibiza.