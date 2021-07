Una ex de Gran Hermano se arrepiente de sus conversaciones subidas de tono con Owen

Deportes

El que fuera futbolista del Real Madrid ha sido noticia en los últimos días al ver la luz las conversaciones que tuvo con Rebecca Jane. La que fuera concursante de Gran Hermano ha querido mostrar su arrepentimiento ya que Owen es un hombre casado.

“Cuando las cosas se pusieron un poco más serias, me eché atrás. Le envié fotografías a un hombre casado. No debería haber hecho eso. Debería haber mantenido las conversaciones en otro tipo de escenario. He escuchado a mucha gente decirme durante las últimas semanas que ‘tú eras la soltera, no era tu responsabilidad’”, ha dicho Rebecca Jane.

“Creo que en mi subconsciente también creía eso. Con la perspectiva del paso del tiempo, tenía el deber moral de ser una persona decente y no cruzar esa línea con alguien que está casado. Pero en última instancia, debería haber mantenido las conversaciones en privado, porque hablar con otras personas llevó la historia a la portada de un periódico nacional”, ha lamentado la ex de Gran Hermano sobre lo acontecido con Owen.

Los problemas de Owen tras su retirada

El delantero colgó las botas a los 33 años, algo de lo que habló hace poco en una entrevista: “Tiene algunos efectos secundarios y lo hizo conmigo. Afortunadamente, no es nada grave, pero fácilmente lo podría haber sido. Incluso cuando sabía que era basura a los 33 años, en comparación con lo que era, todavía pensaba que era el mejor jugador del mundo. Es una lucha contra tu propio cerebro”.

“Me gustaría pensar que yo lo he superado y estoy en un buen lugar, pero veo a todos los jugadores viejos con los que solía jugar y es desgarrador. La gente piensa ‘todos se llevan cien mil por semana’, pero ve tú y compruébalo. Hay más en bancarrota que vivir la vida de lujo. Es el deporte más peligroso mentalmente. Estás jubilado a los 33 años. Si no te hacen montar un negocio o hacer algo para mantenerte activo, te vuelves loco”, agregaba Owen.