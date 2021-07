Dani Ceballos: “Antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”

Fútbol

El centrocampista de 24 años confía en que Carlo Ancelotti le haga un sitio en el Real Madrid la próxima temporada. Como escaparate dispondrá de los Juegos Olímpicos de Tokio. Si bien su futuro está en el aire, Dani Ceballos tiene claro que antes de retirarse volverá a jugar en el Betis.

“Hay poquita gente que aún tiene, un poquito de rencor, por así decirlo, de mi salida del club. Creo que eso viene porque no hubo una explicación clara en ese momento, pero ¿qué te podría decir yo del Betis? Es el club que me ha hecho crecer en Primera, el que me ha dado la oportunidad de ser el futbolista que soy y para mí lo es todo. Lo he dicho y lo vuelvo a recalcar, estoy seguro de que antes de que me retire volveré a jugar en el Betis”, ha dicho el sevillano en Radio MARCA.

“En Inglaterra me he visto todos sus partidos y si coincidían con los míos me los grababa para verlos luego. Me encanta ver a jugadores como Juan Miranda que salen de la cantera y tienen una proyección como la mía. ¿Qué te podría decir del Betis? Que les debo todo y que mi cariño es único”, ha añadido Dani Ceballos.

Dani Ceballos considera una suerte haber coincidido con Joaquín en el Betis

El centrocampista también ha hablado de Joaquín, capitán del conjunto verdiblanco: “Poco podemos decir ya de él cuando ha batido todos los registros. Es el espejo donde mirarnos todos los béticos. Se fue siendo muy joven, ha vuelto y ha dado un nivel increíble. Tuve la suerte de jugar dos temporadas con él y creo que todavía puede aportar mucho al equipo”.