Aurah Ruiz habla sin pudor de un cantante que está mejor dotado que Jesé con el que se ha acostado

La canaria sigue dando de qué hablar en sus redes sociales. En esta ocasión un amigo ha preguntado a Aurah Ruiz por varios chicos y por cuál de ellos estaba mejor dotado. Ella no ha dudado en señalar al cantante Romeo Santos, que es la primera persona con la que estuvo cuando terminó su relación con Jesé Rodríguez, futbolista de Las Palmas.

“¿Cuál de estos chicos crees tú que es el más dotado? Si no lo cuentas tú, lo cuento yo”, preguntaba dicho amigo a Aurah Ruiz en su canal de MtMad. “Romeo Santos”, fue su respuesta.

“Entonces, confirmamos delante de toda España que tú y Romeo Santos habéis estado juntos”, insistía su amigo queriendo saber qué relación unía a Aurah Ruiz y al cantante. “Como eso ha prescrito y ahora él tiene otra vida, lo confirmo. Fue la primera persona con la que estuve cuando se terminó mi relación con el papá de mi hijo”, añadía ella sin quiere referirse a Jesé Rodríguez.

“Aurah Ruiz ha estado con Romeo Santos y ha dicho que la tiene grande”, zanjaba su amigo destacando ese titular.

Aurah Ruiz y el positivo de Jesé por coronavirus

La canaria no dudó en referirse al delantero cuando Las Palmas notificó que había dado positivo por coronavirus. “De verdad... que en el momento en el que estamos, en la situación que tenemos con nuestro hijo, arriesgues nuestra salud, la de tus hijos y de los que me rodean, es vergonzoso. Deja de molestar en nuestras vidas. El coronavirus sigue, no eres intocable”, denunciaba Aurah Ruiz en sus redes sociales.

“Lo sabías hace días y no nos avisaste. Hablaste conmigo anoche y no me dijiste nada. Y me entero por otro lado. A esto me refiero”, agregaba.