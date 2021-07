Zozulia, cerca de fichar por el Alcorcón

Fútbol

El delantero de 31 años, que ha dicho adiós al Albacete tras cuatro años en el conjunto manchego, podría seguir su carrera en LaLiga SmartBank. Y es que el Alcorcón tendría bastante avanzado el fichaje de Roman Zozulia, que llegaría a coste cero al cuadro alfarero.

Así lo asegura el diario MARCA, que destaca que el ucraniano, internacional en 32 ocasiones con su país, ha marcado 26 goles en los 142 encuentros que disputó con el Albacete. Ahora Roman Zozulia tendrá la oportunidad de mejorar sus registros en el Alcorcón, donde Juan Antonio Anquela sólo cuenta con Xisco Jiménez y Marc Gual en su demarcación.

Zozulia, de enemigo del Rayo a nuevo ídolo del Alcorcón

Cabe señalar que el atacante tuvo una anterior etapa en una equipo madrileño. Todavía se recuerda el efímero paso de Roman Zozulia por el Rayo Vallecano, al que llegó en calidad de cedido procedente del Betis y con el que no jugó ni un encuentro. “Cuando todo comenzó, era fascista. Luego empezaron a ver mi Facebook y me convertí en nazi, después fui racista y, yo no lo escuché, pero me dijeron que me gritaban ‘comunista’. No se aclaran”, recordaba el ucraniano sobre sus desencuentros con la afición franjirroja.

En una de sus últimas visitas a Vallecas, el partido tuvo que ser suspendido por los insultos que recibió. “Nunca lo entenderé. Les salió barato, porque fueron dos partidos sin espectadores y 18.000 euros de multa. Eso es ridículo para mí. Me reprochan que 18 sea una cifra fascista, nazi o comunista y tienen una multa de 18.000, es muy gracioso”, dijo entonces.