Un tertuliano de El Chiringuito, de vacaciones con Cristiano Ronaldo y Georgina

Deportes

Georgina Rodríguez ha compartido una fotografía en Instagram que ha generado multitud de comentarios en las redes sociales. Y es que en ella se podía ver a Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito. El periodista disfruta de unos días de vacaciones en Mallorca, algo que ha aprovechado para ver a Cristiano Ronaldo, al que defendió a ultranza en el programa y con el que estableció una bonita amistad durante su etapa en el Real Madrid.

Noticias relacionadas Redes sociales. La mujer de Cesc Fábregas arrasa en bikini en Instagram

Aunque en la fotografía no sale el delantero de la Juventus, se puede ver a Edu Aguirre en su yate con Georgina Rodríguez y dos de sus hijos. También desde Mallorca, la novia de Cristiano Ronaldo compartía un vídeo buceando que acumula a día de hoy más de seis millones de visualizaciones en Instagram.

El Chiringuito, a través de Edu Aguirre, se ha colado en el Instagram de Georgina

En él, Georgina Rodríguez nada como una sirena o, al menos, así se lo han dicho muchos de sus seguidores. Cómo no, Georgina también ha publicado varias fotografías dando rienda suelta a la pasión junto al crack portugués. Su contenido arrasa en redes sociales y no es de extrañar que esté cerca de alcanzar los 26 millones de seguidores en Instagram. ¿Ayudará la presencia de Edu Aguirre, tertuliano de El Chiringuito, a dar un empujoncito a su cuenta?

Otra publicación de Georgina que arrasó en Instagram, y que se acercó a los tres millones de ‘me gusta’ fue una en las gradas del estadio José Alvalade con la camiseta de la selección. “Buena suerte mi amor @cristiano”, deseaba la joven de 27 años a Cristiano Ronaldo antes del inicio de la Eurocopa.