Real Sociedad y Betis se suman al Atlético de Madrid en la puja por Brekalo

Fútbol

El extremo croata de 23 años cuenta cada vez con más pretendientes en LaLiga Santander. SI recientemente se hablaba del interés del Atlético de Madrid por Josip Brekalo, el conjunto rojiblanco podría fichar a Pablo Sarabia finalmente en su demarcación, algo que ha hecho que la Real Sociedad y el Betis se hayan sumado a la puja por el futbolista del Wolfsburgo.

Las alternativas de Atlético, Real Sociedad y Betis y Brekalo

Así lo asegura Kicker, que señala otros equipos, de distintas ligas, también estarían tras sus pasos. En el caso de la Real Sociedad, también podría solicitar al Real Madrid la cesión de Takefusa Kubo. No obstante, tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el cuadro txuri-urdin sólo contemplará esta opción, o la de fichar a Josip Brekalo si termina vendiendo a Januzaj, algo que pasa porque éste rechace la oferta de renovación que le ha presentado.

Aunque el Atlético de Madrid y la Real Sociedad podrían bajarse de la puja, el Betis tampoco tendrá fácil hacerse con el croata. Y es que no ha podido acometer fichajes menores ya que está muy limitado por la masa salarial. Así pues, hacer frente a los 15 millones de euros que pide el Wolfsburgo por Josip Brekalo parece complicado a no ser que una gran venta ponga fin a todos sus problemas. De no llegar, el Betis será otro de los equipos que solicita al Real Madrid la cesión de Takefusa Kubo, al que también quiere el Mallorca. Lo que está claro es que Ancelotti no cuenta con el japonés de cara al siguiente curso.