El aplaudido mensaje de Borja Iglesias a Alberto Ginés sobre la familia

Deportes

Alberto Ginés, a sus 18 años, ha conseguido la medalla de oro para la escalada, que se ha estrenado como deporte olímpico en Tokio 2020. Tras su logro, el cacereño escribía en Twitter una reflexión sobre la familia a la que no dudó en responder Borja Iglesias, delantero del Betis.

“El otro día iba tranquilamente en el coche y de la nada me puse a llorar, simplemente me planteé si de verdad merecía la pena perderme la vida de mi familia. Parece una gilipollez pero llevo tres años sin estar en el cumpleaños de mi hermana... a mis abuelos casi no los veo, a mis padres...”, posteaba Alberto Ginés en dicha red social.

Durísimos estos momentos.

Pero piensa en cómo estarán todos esos familiares tuyos ahora mismo.

El éxito solamente está al alcance de los que están dispuestos a sacrificar cosas tan importantes como esas.

Enhorabuena por tu oro olímpico y por cómo te expresas abiertamente aquí. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 5, 2021

La respuesta de Borja Iglesias a Alberto Ginés

Borja Iglesias también apoyó a Jaime Caravaca tras su salida de La Resistencia

El programa presentado por David Broncano ha renovado por tres temporadas con Movistar. Aún así se producirán cambios en La Resistencia y uno de ellos ha afectado a Jaime Caravaca, que dejará de ser su telonero. “He sido despedido”, reconocía recientemente el cómico en las redes sociales. “Cuando una puerta se cierra, se abren otras tantas en las que brillarás. Te deseo lo mejor amigo, lo mereces como nadie”, fue la respuesta de Borja Iglesias, que también quiso mostrarle su apoyo a través de Twitter.