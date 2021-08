A Míchel le parece “bien” el interés del Brighton por Cucurella

Fútbol

El conjunto azulón, que este verano ha rechazado una oferta del equipo inglés de 15 millones de euros por el carrilero, no descarta una nueva ofensiva. Sin embargo, pese al interés del Brighton, Míchel es optimista respecto a la continuidad de Marc Cucurella en el Getafe.

“Sinceramente creo que Marc va a seguir con nosotros, sabemos el nivel que tiene y vamos a hacer un esfuerzo para que siga con nosotros. Me parece bien que el Brighton se haya fijado en él pero creo que va a seguir con nosotros”, ha manifestado el técnico madrileño.

Y es que parece que para Marc Cucurella el Brighton no es una opción. Sí lo sería el Barcelona si quisiera volver a contar con sus servicios. “Si el Barcelona me llamase diría que sí”, reconocía en Twitch días atrás. Cuestionado por su salida del conjunto azulgrana, añadía: “Del Barcelona me fui porque no contaban conmigo para el primer equipo. Yo pensaba que mi etapa en el filial había terminado. Me dijeron que iba a ir a la gira, pero finalmente no me llamaron”. “Si me hubiese quedado habría jugado poco por la competencia con Alba, pero creo que es un papel que un joven de la cantera podría haber salvado bien”, finalizó.

Además de con el Brighton, Cucurella ha sido relacionado con la Roma

A José Mourinho le gustaría contar con el futbolista de 22 años en su nuevo equipo. Habrá que ver si la Roma está dispuesta a pagar los 30 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. De lo contrario parece complicado que el Getafe acceda a desprenderse de Marc Cucurella.