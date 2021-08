Marc Cucurella se ofrece al Barcelona

FC Barcelona

La continuidad del carrilero de 23 años en el Getafe está en el aire. Aunque Marc Cucurella ha señalado que no tiene previsto hablar con su agente hasta después de los Juegos Olímpicos, ha reconocido que diría que sí al Barcelona si le llama.

“Le dije a mi agente que hasta después de los Juegos Olímpicos no quería saber nada”, ha comenzado diciendo en una entrevista con Gerard Romero en Twitch. “Si el Barcelona me llamase diría que sí”, añadía después Marc Cucurella al ser cuestionado al respecto.

Marc Cucurella y su salida del Barcelona

“Del Barcelona me fui porque no contaban conmigo para el primer equipo. Yo pensaba que mi etapa en el filial había terminado. Me dijeron que iba a ir a la gira, pero finalmente no me llamaron”, ha proseguido. “Si me hubiese quedado habría jugado poco por la competencia con Alba, pero creo que es un papel que un joven de la cantera podría haber salvado bien”, ha agregado Marc Cucurella.

En lo que a él respecta, le ha ido muy bien en el Getafe, por lo que no ha dudado en recomendar a Riqui Puig que salga del Barcelona en busca de minutos: “La decisión de quedarse de Riqui la respeto, pero yo si fuese él saldría para jugar partidos y aprender de otras formas de ver el fútbol para volver al año siguiente”.

El Getafe ha rechazado una oferta del Brighton por Marc Cucurella

El equipo madrileño ya ha declinado dicha propuesta de 15 millones de euros por él. El Getafe sólo dejará salir a Marc Cucurella al Brighton, o a cualquier otro club, a cambio de los 30 millones que figuran en su cláusula de rescisión, especialmente porque el 10 por ciento de lo que ingrese irá a parar a las arcas del Barcelona.