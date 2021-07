Cucurella, el futbolista del Getafe al que Mourinho quiere llevar a la Roma

Fútbol

La lesión de Spinazzolla ha llevado al conjunto italiano a peinar el mercado en busca de un recambio. Un futbolista que gusta a José Mourinho es Marc Cucurella, que se ha convertido así en una opción para la Roma. El Getafe, por su parte, ha rechazado recientemente una oferta del Brighton por el futbolista de 22 años.

Cabe señalar que Marc Cucurella va a disputar con España los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo que la Roma no se lanzará a por él hasta que finalice su participación según The Athletic.

La Roma deberá hacer frente a la cláusula de Cucurella si quiere llevárselo del Getafe

Cuestionado recientemente por el futuro del lateral, Míchel declaraba: “La semana pasada vino un club inglés a por Cucurella y Ángel Torres ha sido intransigente. Ojalá nadie pague su cláusula porque queremos que esté aquí”, ha añadido Míchel. En lo que respecta a dicho equipo inglés, según ha trascendido, ha sido el Brighton el que ha intentado llevarse a Marc Cucurella del Getafe. No obstante, Ángel Torres ha declinado la propuesta, que era de 15 millones de euros, la mitad de lo que marca su cláusula de rescisión.

“Que no salga nadie va a ser difícil pese a que las cláusulas son intocables para muchos clubes. Yo he adquirido ese compromiso conmigo mismo y no prometo nada, porque luego los futbolistas hacen lo que quieren, pero no quiero que nadie del equipo titular se vaya si no pagan la cláusula. Y eso lo saben los futbolistas”, decía Ángel Torres, presidente del Getafe, al respecto.