Fútbol

El Granada quiere llevarse a Kang in Lee del Valencia

El conjunto che negocia por Marcos André pero para poder hacerse con sus servicios deberá liberar antes la ficha de un extracomunitario. El sacrificado por el Valencia, dado que termina contrato en 2022 y no ha renovado, será Kang in Lee, al que quieren el Granada y el Wolverhampton.

Noticias relacionadas Laotraliga. Loren Morón ve con buenos ojos cambiar el Betis por el Valencia

La pasividad del Wolverhampton ha animado al Granada a lanzarse a por Kang in Lee

Sobre el interés del equipo inglés ya hablamos en LAOTRALIGA el pasado mes de abril. Por aquel entonces se habló de un posible intercambio por Rafa Mir. El murciano finalmente jugará en el Atlético de Madrid, lo que parece indicar que el interés del Wolverhampton por Kang in Lee se ha enfriado. Esto es precisamente lo que ha animado al Granada a interesarse por el coreano según el diario AS. Y es que Kang in Lee sería una petición expresa de Robert Moreno.

El que es una petición expresa de Bordalás es Marcos André, con el que el Valencia ya tiene un acuerdo. El técnico alicantino ha tenido recientemente una conversación con Peter Lim y el club tiene intención de satisfacerle en lo que al futbolista del Real Valladolid se refiere. No obstante, el equipo blanquivioleta pide entre 8 y 10 millones por Marcos André mientras que la última oferta del Valencia ha sido de 4,5 millones de euros. Tampoco hay prisa ya que el conjunto che deberá desprenderse antes de Kang in Lee. ¿Tendrá el Granada opciones de hacerse con sus servicios? Omar Alderete, que es el único fichaje hasta la fecha, y Maxi Gómez, son los otros dos extracomunitarios del Valencia.