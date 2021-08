Iago Aspas, su frustrado fichaje por el Valencia y su no convocatoria para la Eurocopa

Fútbol

El delantero del Celta de Vigo ha repasado su trayectoria en el canal de Youtube de Cañizares. Iago Aspas ha reconocido que en su día estuvo cerca de fichar por el Valencia. El de Moaña también ha hablado de lo que ha supuesto para él el no haber sido convocado por la Selección para la pasada Eurocopa.

“Estaba esperando en mi casa a ver si sonaba la flauta o no y no sonó... Y a disfrutar del verano. Yo nunca he tenido ningún problema con ningún entrenador. Ni con Emery, que cuando se fue a París me preguntó por algún futbolista para firmar. Es un tío de fútbol que le gusta como a mí. Soy sincero, nunca he tenido ningún problema con Luis Enrique”, ha dicho Iago Aspas sobre esto último.

“Me merecía ir más con la selección. No he tenido tanta repercusión. Si hubiera estado en un de los cinco grandes, se hubiera dado mucho más bombo para estar en la selección. Para mí, es mucho más fácil tener muchas más ocasiones en un equipo grande que en uno pequeño. Otros dicen que pasa mucho el juego por mí. Pero hace tres años, cuando estábamos en la mierda, defendíamos a 20 metros de nuestra portería y la otra quedaba a 80 metros. Hay que tratar de llevar el balón allí y luego estar fresco para meterla. Tienes que solucionar más papeletas que en otro equipo”, ha añadido el de Moaña.

Iago Aspas y su frustrado fichaje por el Valencia

“Yo estaba muy contento aquí y aquí seguí. El Valencia también. Fue antes de ir a Liverpool. Tuve una charla con el director deportivo. Pero al final no se pudo dar”, ha concluido el atacante.