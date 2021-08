Juanma Castaño critica a Ibai Llanos y recula tras ver la respuesta del streamer

Deportes

Ibai Llanos ha hecho historia con la primera aparición de Messi en Twitch en su presentación con el PSG. Esto es algo que parece que no ha gustado a Juanma Castaño y así lo ha dejado entrever en sus redes sociales.

“Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera”, escribía en Twitter el periodista de COPE. Tal revuelo es el que han causado sus palabras que el propio Ibai Llanos ha tuiteado: “Por cierto, ni soy periodista, ni quiero competir con la prensa, respeto mucho la profesión y tengo muchos amigos. Pero no puedo rechazar estas cosas si me invitan, ya lo siento”.

Yo no entiendo nada. Punto. Cada uno que interprete lo que quiera. — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

Juanma Castaño ha reculado tras ver la respuesta de Ibai Llanos

“Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer”, aclaraba después Juanma Castaño. Además, el periodista añadía: “Para no gustaros las polémicas, las que liáis en Twitter, eh. Aquí sí os gustan. Luego que si os va el buen rollo y todo eso. Voy a ver el Telediario, que soy un viejo”.

Decir que no lo entiendo no es juzgar nada. Es más bien mostrar mi ignorancia sobre todo lo relacionado con las nuevas plataformas. Se me escapa. Tampoco entiendo el arte moderno y su valor es enorme. Y muchas más cosas. Ibai hace lo que tiene que hacer. https://t.co/VpHg6af0Hi — Juanma Castaño (@juanmacastano) August 11, 2021

El reproche de Antonela a Ibai Llanos

El popular streamer fue uno de los invitados a la fiesta de despedida que organizó Leo Messi. Ibai Llanos no tuvo ocasión de saludar a Antonella Roccuzzo, algo que ésta no dudó en reprocharle cuando tuvo ocasión recordándole que estaba en su casa.

“No la vimos, no la pudimos saludar”, comenzó explicando el vasco en su canal de Twitch. “Cuando estuvimos ya sentados vino y dijo: ‘¿qué tal muchachos?, ¿cómo andan?, ¿saben que están en mi casa?”, prosiguió Ibai Llanos.

En ese momento se me cortó la circulación y dije: ‘me quiero morir ahora mismo’. Yo, ahora mismo, quiero fallecer”, admitía. “Contesté: ‘Sí, la verdad que sí que es cierto que en tu casa estoy. El verbo estar, pretérito perfecto pluscuamperfecto quinto, es cierto. Sí, Antonella, obviamente te podemos saludar. ¡Claro que sí! Piensa que hace seis minutos he estado a punto de fallecer. No es que no pueda saludar, es que probablemente no sepa articular palabra. Acabo de aprender a caminar”, agregó Ibai Llanos con su particular sentido del humor.