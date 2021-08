El Celta de Vigo estaría cerca de hacerse con Loren Morón

Fútbol

Aunque en las últimas horas se había dicho que el delantero de 27 años veía con buenos ojos recalar en el Valencia, parece que finalmente cambiará el Betis por el cuadro celeste. Y es que el Celta de Vigo, que ya intentó fichar a Loren Morón en el pasado, es el nuevo favorito para hacerse con sus servicios.

Loren Morón admitió que estuvo cerca de recalar en el Celta de Vigo en enero

Así lo asegura Onda Bética, que señala que el Betis tiene intención de desprenderse del futbolista andaluz para fichar a un delantero que compita con Borja Iglesias por un puesto en el once. Cabe señalar que el Celta de Vigo quiso a Loren Morón el pasado mes de enero. “Es verdad que cuando las cosas pasan, pasan por algo. Yo sé la situación en la que estoy ahora, pero seguía en el mercado, tanto de verano como de invierno. Surgió la opción del Celta, se barajó esa opción porque un futbolista quiere sentirse valorado y sobre todo jugar. No salió. A trabajar como he trabajado siempre en el Betis, yo aquí no estoy para nada mal, no estoy con las ganas de salir, pero siempre hay que buscar opciones de lo que sea mejor para uno. Estoy en mi casa, donde siempre he querido estar, han llegado ofertas muy fuertes por mí y he decidido estar aquí. Ya eso será en tiempo de verano, pero aquí estoy muy bien y esta es mi casa”, reconocía el atacante meses atrás.