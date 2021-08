El reproche de Antonela a Ibai Llanos por el feo gesto que tuvo en su casa

Deportes

El popular streamer fue uno de los invitados a la fiesta de despedida que organizó Leo Messi. Ibai Llanos no tuvo ocasión de saludar a Antonela Roccuzzo, algo que ésta no dudó en reprocharle cuando tuvo ocasión recordándole que estaba en su casa.

“No la vimos, no la pudimos saludar”, comenzaba explicando el vasco en su canal de Twitch. “Cuando estuvimos ya sentados vino y dijo: ‘¿qué tal muchachos?, ¿cómo andan?, ¿saben que están en mi casa?”, ha continuado contando Ibai Llanos.

“En ese momento se me cortó la circulación y dije: ‘me quiero morir ahora mismo’. Yo, ahora mismo, quiero fallecer”, ha reconocido. “Contesté: ‘Sí, la verdad que sí que es cierto que en tu casa estoy. El verbo estar, pretérito perfecto pluscuamperfecto quinto, es cierto. Sí, Antonela, obviamente te podemos saludar. ¡Claro que sí! Piensa que hace seis minutos he estado a punto de fallecer. No es que no pueda saludar, es que probablemente no sepa articular palabra. Acabo de aprender a caminar”, ha añadido Ibai Llanos con su particular sentido del humor.

¿Qué hacía Ibai Llanos en casa de Antonela y Messi?

El streamer también ha explicado por qué estuvo en la despedida del argentino. “El Kun me dijo de ir a cenar y estoy yo en la típica tarde que te da pereza todo... Viene a casa a buscarnos el Kun, el tío conduciendo y yo pensando ‘esto está a tomar por culo’. Si Messi hubiese renovado a lo mejor sí que me hubiese podido imaginar que el Kun me podía gastar una broma o hacerme una sorpresa. ¿Cómo voy a pensar que me va a hacer una broma si Messi es la persona más buscada del mundo”, ha señalado.

“Llegamos a un sitio y había tres o cuatro paparazzi. Yo dije, ‘¿qué está pasando aquí? ¿esto qué es?’. Además, había un montón de chavales que rodeaban el auto”, ha proseguido.

“De repente veo a mi derecha a Messi con una camiseta de Batman, descalzo y con los pantalones de Chicago Bulls... ¡Yo estaba en la casa de Messi sin saber que era la casa de Messi!”, ha finalizado Ibai Llanos.