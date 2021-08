Cristina Pedroche vaticina quién ganará LaLiga

Deportes

La presentadora, que es una reconocida aficionada del Rayo Vallecano, se ha mostrado muy optimista de cara al regreso del conjunto franjirrojo a Primera División. Cristina Pedroche también ha vaticinado quién ganará LaLiga Santander este año.

“Para mí siempre gana el Rayo Vallecano, pero si tengo que decir otro equipo sería el Atlético de Madrid”, ha comenzado diciendo. “Teníamos muchas ganas de volver y este año lo vamos a petar”, ha añadido Cristina Pedroche.

Cristina Pedroche y los futbolistas

Cristina Pedroche se dio a conocer en Sé Lo Que Hicisteis y pronto se convirtió en una de las mujeres más deseadas del país. Tanto es así que varios futbolistas de LaLiga Santander intentaron ligar con ella. “Me han tirado los tejos jugadores del Madrid, del Barça, del Getafe y del Valladolid”, reconoció en su día.

Cristina Pedroche nunca ha escondido que se lleva bien con varios futbolistas del Rayo Vallecano y el por qué. “Me llevo bien con muchos, quiero saber lo que pasa en el vestuario, pero por puro cotilleo”, señaló.

“La gente piensa que estás en la tele y lo que quieren es que acabes con un futbolista porque es lo lógico”, decía por aquel entonces. Finalmente, Cristina Pedroche ha terminado casándose con el cocinero Dabiz Muñoz.

“Yo es que no me acuerdo ya de eso, pero no era yo muy de ligar”, decía recientemente. “Creo que mi cara no incitaba a la gente a acercarse. No se me acercaban muchos. Siempre era yo la que tenía que dar el primer paso”, confesó Cristina Pedroche.