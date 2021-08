El fondo de pantalla de Juanma Castaño deja entrever su relación con una conocida periodista

Deportes

El periodista está en el ojo del huracán. Primero por criticar que Ibai Llanos hiciera a Messi su primera entrevista como nuevo jugador del PSG. Después por el tenso cara a cara que mantuvo con éste en Twitch y ahora por la pillada que le hicieron. Y es que Juanma Castaño lleva en su móvil una fotografía de Helena Condis como fondo de pantalla, algo que ha llevado a muchos a pensar que la periodista mantiene una relación con el presentador de El Partidazo.

La cara de Siro López, al ver que Juanma Castaño enseña sin querer la foto de Helena Condis pic.twitter.com/I4KmYs601W — ER TITO JOHNNY (@Filmmaker4K) August 13, 2021

Así fue la conversación entre Juanma Castaño e Ibai Llanos

“Nunca he despreciado tu trabajo, lo que pasa es que siempre voy de frente. Nunca he rajado de ti, lo que me quejaba es de la posición en la que se quedan los periodistas, nunca he criticado tu trabajo. Porque Ibai tenga a Messi no significa que el periodismo deportivo sea una mierda”, le explicó el periodista al streamer.

“El ataque fue a mí, porque era yo el que estaba allí. Si tu criticas eso, me estás criticando a mí, porque era yo el que estaba allí, con Messi, no me cuentes otra cosa”, replicó Ibai Llanos no contento con su explicación.

Subiendo el tono, Juanma Castaño contestó: “Entonces, ¿yo qué tengo que hacer para tener a Messi? No controlo este tipo de comunicación, la verdad”. Tu problema, a lo mejor, es el desconocimiento. Yo entiendo que a un periodista deportivo le toque las narices que yo llegue a hablar con Messi y él no”, concluyó el streamer.